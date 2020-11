Corona-Virus: 7-Tage Inzidenz in Augsburg steigt auf 341

Nach den neuesten Daten des Gesundheitsamts der Stadt gab es in Augsburg etwa 341,3 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Allein am vergangenen Wochenende hat das Gesundheitsamt insgesamt 385 Neuinfektionen in der Stadt gezählt. Augsburgs Gesundheitsreferent Reiner Erben sagte: "In über 300 Fällen ist die Infektionsquelle noch unbekannt, dazu kommen Infektions-Cluster in sieben Seniorenheimen und in sechs Einrichtungen für Geflüchtete."

Verzögerte Corona-Test-Ergebnisse wegen überlasteter Labore

Ein zusätzlicher Grund für die hohe Zahl an Neuinfektionen am Wochenende sei die bundesweit zu beobachtende steigende Auslastung der Labore, dadurch komme es auch zu einer Verzögerung bei der Vermittlung der Testergebnisse, so Erben. Am Wochenende seien deshalb viele positive Testergebnisse von Personen eingegangen, die schon Anfang der vergangenen Woche abgestrichen worden waren.

Positive Corona-Abstriche verlängern Bearbeitungszeiten

Auch bei der Übermittlung der Testergebnisse aus dem Augsburger Testzentrum kommt es laut Erben momentan zu einer Verzögerung von bis 72 Stunden. Die Hauptursache liege hier einerseits in den gestiegenen Testzahlen aber auch an den immer häufiger werdenden positiven Abstrichen, die die Bearbeitungszeit verlängerten. Das Augsburger Testzentrum wird nach Erbens Einschätzung diese Woche zu einer Bearbeitungszeit von 48 Stunden zurückkehren.

Augsburgs Corona-Bilanz

Insgesamt sind laut Stadt mittlerweile 3221 Augsburger mit dem Corona-Virus infiziert worden. 22 infizierte Augsburger sind bislang gestorben.