Corona: Viele Personalausfälle in Schwabens Kliniken

Schwabens Kliniken stehen vor größeren Herausforderungen im Personalmanagement, weil sich immer noch viele Mitarbeitende mit Corona infizieren. Teilweise müssen Operationen verschoben werden, zum Beispiel am Universitätsklinikum Augsburg. Zwar ist die Verordnung, wonach schiebbare Eingriffe nicht durchgeführt werden dürfen, Ende Januar ausgelaufen. Allerdings schränken Personalausfälle und die aufwendige Versorgung von Corona-Patienten die Kapazitäten laut Klinikum immer noch ein. Deshalb sind nicht alle Operationen durchführbar.

Viele Corona-Fälle und Notfälle in der Uniklinik Augsburg

In der Uniklinik Augsburg werden zurzeit 62 Corona-Fälle stationär behandelt. Und weil die Uniklinik Schwabens größtes Krankenhaus ist, kommen auch noch viele Notfälle dazu. Die Klinikleitung hofft, dass die Inzidenzen weiter sinken und dadurch der Krankenhausbetrieb schrittweise entlastet wird, sodass wartende Patienten baldmöglichst versorgt werden können.

Personalausfälle auch in Allgäuer Kliniken

Ähnlich sieht die Lage an den Kliniken in Kaufbeuren, Füssen und Buchloe aus: Weil mehr Mitarbeitende krank sind als zu dieser Jahreszeit üblich, müssten vereinzelte Eingriffe verschoben werden, so eine Sprecherin. Dazu kämen Quarantäneauflagen, wenn zum Beispiel Kinder zuhause betreut werden müssen.

Augsburg: Besonders viele Personalausfälle im Josefinum

Am Augsburger Josefinum fallen zurzeit sogar mehr Pflegekräfte und Ärzte aus, als in der Vergangenheit. Weil das Josefinum auf Kinder und Frauen spezialisiert ist, waren die meisten Operationen von der Verordnung nicht betroffen und es gab nur wenige Verzögerungen, sagte der ärztliche Direktor des Josefinums, Thomas Völkl, heute dem BR: "Verkürzte Isolationszeiten helfen uns hier nicht, denn die Leute haben Symptome, denen geht es schlecht".