Corona-Verwirrung im Biergarten am Chiemsee

Seit fünf Wochen haben in Bayern die Biergärten wieder geöffnet. Diese sollen den Corona-gebeutelten Wirten zusätzliche Einnahmen verschaffen. Dass das oft nicht so leicht ist, beweist der Fall von Daniel Hagen, dem Wirt vom "Inselbräu" auf der Fraueninsel im Chiemsee.

Das Bayerische Meer - der Chiemsee

Distanz: Tische und Stühle auseinandergestellt

Damit die sitzenden Gäste in seinem Biergarten 1,5 Meter Abstand voneinander halten können, hat Daniel Hagen die Tische weit auseinandergerückt. Neun Tische hatten deshalb im Biergarten keinen Platz mehr, und die hatte Hagen auf dem Rasen davor aufgestellt, um dort auch Gäste zu bewirten. Doch das durfte er nicht.

Freistaat hat Nutzung der Wiese untersagt

Zwar hat Hagen die Wiese vom Freistaat Bayern gepachtet. Doch der erlaubte ihm bisher nicht, sie auch zu nutzen – angeblich wegen Wettbewerbsverzerrung, wie Hagen sagt. Er räumte vergangene Woche die schweren Tische also von der Wiese wieder weg und machte seinem Ärger in einem Facebook-Post Luft.

In der Gastronomie geht es langsam aufwärts

Schlösser- und Seenverwaltung reagiert auf Wut-Facebook-Post

Die zuständige Schlösser- und Seenverwaltung teilte in einem Schreiben an die Presse mit, nochmal auf alle Beteiligten zugehen zu wollen – und tatsächlich: Daniel Hagen bekam einen Anruf von der Schlösserverwaltung, die ihm jetzt erlaubte, die Tische wieder aufzustellen. Gäste, die im Biergarten keinen Platz bekommen, darf er auf der Wiese bewirten – und muss sie nicht, wie in den vergangenen Tagen, wegschicken.