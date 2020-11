Corona: Veranstaltungstechniker aus Zellingen stellt sich um

Es gibt sie momentan einfach nicht mehr: Konzerte und Veranstaltungen mit hunderten von Besuchern. Ohne Veranstaltung wird auch nicht die dazugehörige Technik benötigt. Die Event-Branche kämpft wegen Corona ums Überleben. So geht es auch der Firma "Megaphon" aus Zellingen im Landkreis Main-Spessart. Doch der Sohn der Familie hatte eine zündende Idee.

Seit Corona bleibt das Equipment im Lager

Im Lager der Firma "Megaphon" in Zellingen stapelt sich seit dem Ausbruch der Pandemie technisches Equipment: Bühnenteile, Kabel, Scheinwerfer, Lautsprecher. Nichts davon braucht das Ehepaar Ali und Angie Patzak, und das seit Monaten schon. Material im Wert von tausenden Euro steht nutzlos herum.

Eigentlich waren in diesem Jahr die Auftragsbücher voll mit hochkarätigen Veranstaltungen: ein Open-Air Konzert, das Würzburger Mozartfest und viele Prunksitzungen. Nichts davon klappte. Etwa 300 Veranstaltungen setzt die kleine Firma "Megaphon" im Jahr ins richtige Licht, wäre da nicht Corona. "Laut Steuerbüro sind wir um 98 Prozent an Umsätzen zurückgefallen im Vergleich zum letzten Jahr", sagt Ali Patzak.

Neues Standbein: Firma streamt nun Veranstaltungen

Was also tun? Sohn Julian bemerkte schnell, dass viele Künstler Live-Streams anbieten, um ihre Fans zu erreichen. Er beschloss auf neue Technik zu setzen. "Wir können mit mehreren Kameras und Drohnen, die in einer Videoregie zusammenlaufen, live streamen", sagt Julian Patzak. Die Familie kommt damit gut durch die Krise. Sie arbeitet nun auf Tagungen und Konferenzen, statt wie bisher auf Konzerten und Veranstaltungen.

Firma besorgt neues Equipment

"Mein Sohn ist sehr viel näher dran an der Digitalisierung als wir", sagt Ali Patzak. Für ihn und seine Frau bedeutet das neue Angebot auch eine große Umstellung. "Wir sind sehr glücklich, dass Julian die Initiative ergriff. Er hat wahrscheinlich dadurch die Firma gerettet." Etwa 15.000 Euro hat die Familie nach Angaben für die neue Technik investiert. Das habe sich ausgezahlt: Das Geschäft würde inzwischen wieder deutlich besser laufen.