Omikron-Variante: Bayern fordert verkürzte Quarantäne-Zeiten

Via "Bild" machte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Forderung publik: Die derzeitigen Quarantäne-Regeln müssten überprüft werden. "Wir können bei einer rasant wachsenden Epidemie nicht einfach das ganze Land von einem Tag auf den anderen lahmlegen." Söder rief die Bundesregierung dazu auf, jetzt schnell einen Vorschlag zu machen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sekundierte im ZDF, "man müsse sich das genau anschauen auch in Bezug auf die kritische Infrastruktur."

Gemeint sind damit unter anderem Polizei, Feuerwehr, Energie- und Wasserversorger sowie der Gesundheitssektor. Um ihre Einsatzfähigkeit aufrechtzuerhalten und einen Notbetrieb zu vermeiden, müsse die 14-tägige Quarantäne eingeschränkt werden dürfen, fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft.

Orientierung an Quarantäne-Vorgaben anderer Ländern

Deutsche Politikerinnen und Politiker blicken derzeit auf andere Länder wie Israel und die USA. Dort wurden die Quarantäneregeln und -empfehlungen bereits gelockert. So müssen in Israel Menschen, die vollständig geimpft sind und Kontakt mit einem Infizierten gehabt haben, nur noch solange in Quarantäne, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Die siebentägige Quarantäne für alle Personen gilt künftig nur noch für Ungeimpfte.

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC verkürzte die empfohlene Isolationsdauer für Omikron-Infizierte von zehn auf fünf Tage. Die Behörde begründet die Lockerung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass die meisten Ansteckungen früh im Verlauf der Erkrankung stattfänden.

Bundesregierung: Keine Handlungsbedarf

Aus Sicht der Bundesregierung besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Die bestehenden Pandemiepläne von Bund und Ländern ließen bereits Möglichkeiten zu, Quarantäneregeln zu lockern. Das gelte insbesondere mit Blick hinsichtlich der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur, erklärte der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums.