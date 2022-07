Corona-Variante BA.5 bereitet Kliniken immer größere Sorgen

In den Stadt- und Landkreiskliniken Bamberg sind rund 12 Prozent des Pflegepersonals und rund fünf Prozent des medizinischen Personals aufgrund einer Corona-Infektion krankgeschrieben. Die Zahl habe sich damit in den letzten vier Wochen verdoppelt. Das hat Konsequenzen für den Klinikbetrieb. So können derzeit nur noch Notoperationen im Klinikum Bamberg durchgeführt werden. Vorerst gilt diese Einschränkung jedoch nur bis Mittwoch.

Wegen Corona teilweise keine Notfallversorgung mehr

Die neue Corona-Variante führe zudem zu schwereren Verläufen und längeren Aufenthalten der Patienten in Kliniken und längerem Krankenstand. Immer häufiger komme es zudem vor, dass sich die Nürnberger Kliniken aus der Notfallversorgung abmelden müssten, so dass neue Patienten in andere Krankenhäuser gebracht werden, unter anderem auch nach Bamberg, so das Landratsamt. Dies wiederum bewirke eine weitere Verlagerung in die Landkreiskliniken.

Inzidenzen steigen vor allem nach größeren Festen

Aktuell steigen auch in der Stadt und im Landkreis Bamberg die Inzidenzen wieder an. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei 1080,7, in der Stadt bei 807,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ein Problem für die Kliniken sei auch die längere Quarantänezeit für Pflegepersonal, heißt es vom Klinikum Forchheim. Könnten Arbeitnehmer sich bereits nach fünf Tagen wieder freitesten lassen, so sei die Frist bei Pflegepersonal zwischen neun und 12 Tagen. Dies habe Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb. Klar erkennbar sei ein steiler Anstieg der Infizierungen nach größeren Festen wie beispielsweise der Bergkirchweih in Erlangen.

Sandkerwa: Notfallpläne für Stadt und Landkreis Bamberg

Der Landkreis Bamberg und die Stadt werden nun Notfallpläne für die Zeit nach der Sandkerwa in Bamberg entwickeln. Ein Punkt sei, schon jetzt Operationen zu priorisieren. "Die Kliniken werden überlegen müssen, wen sie wann operieren, sollte es zu einer Zuspitzung des Krankenstandes kommen", so das Landratsamt gegenüber BR24. Landrat Johann Kalb appelliert deshalb an die Bevölkerung, weiterhin vorsichtig zu sein.

"Corona ist noch nicht überwunden." Bambergs Landrat Johann Kalb, CSU

Er drängt deshalb darauf, nach wie vor die AHA-Regeln zu beachten. Es sei verständlich, dass die Menschen wieder feiern und sich frei bewegen wollten. Dabei dürfe jedoch nicht vergessen werden, dass sich derzeit die aktuelle Virus-Variante BA.5 stark ausbreite. Ein Sommereffekt stelle sich in diesem Jahr nicht ein. Im vergangenen Jahr gingen die Infektionszahlen in den Sommermonaten deutlich zurück.