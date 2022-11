Bundesverwaltungsgericht kassiert Söders Ausgangsbeschränkung

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Nach dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof hat auch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die besonders strengen Corona-Regeln Bayerns im Frühjahr 2020 nachträglich gekippt. Die Bundesrichter wiesen die Revision Bayerns als "unbegründet" zurück. Die bayerische Ausgangsbeschränkung im April 2020 sei mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht vereinbar gewesen, hieß es zur Begründung.

Als mildere Maßnahme wären laut der vorsitzenden Richterin Renate Philipp Kontaktbeschränkungen in Frage gekommen, die den Aufenthalt im Freien mit ausschließlich Angehörigen des eigenen Haushalts ermöglicht hätten. "Sie hätten die Adressaten weniger belastet."

Über die Hintergründe und Konsequenzen der Entscheidung informiert ab 15.00 Uhr ein BR24live.

Verlassen der Wohnung nur bei "triftigem Grund"

Konkret ging es in dem Rechtsstreit um die bayerische Corona-Verordnung vom 31. März 2020, die von 1. bis 19. April 2020 in Kraft war. Während in anderen Bundesländern damals Kontaktbeschränkungen galten, setzten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Staatsregierung auf ein schärferes Mittel – eine Ausgangsbeschränkung.

Das Verlassen der eigenen Wohnung war damals im Freistaat nur mit "triftigen Gründen erlaubt". Dazu zählten berufliche Tätigkeiten und Arztbesuche, Einkäufe, der Weg zum Lebenspartner sowie Sport oder Bewegung an der frischen Luft, "allerdings ausschließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes". Eine Ausgangsbeschränkung gab es in Bayern schon vorher und auch noch danach - im aktuellen Verfahren ging es konkret aber nur um den Zeitraum in der ersten April-Hälfte.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof: "Unverhältnismäßig"

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte die strenge Regelung des Freistaats vor gut einem Jahr nachträglich für unwirksam erklärt. In ihrer konkreten Ausgestaltung sei die Ausgangsbeschränkung so eng gefasst gewesen, dass sie unverhältnismäßig gewesen sei.

Zudem sei die landesweite Ausgangsbeschränkung in ihrer konkreten Form auch "unangemessen" gewesen, hieß es vom Gericht weiter. "Hier wären auch regionale und örtliche Maßnahmen das mildere Mittel gewesen." Die Staatsregierung ging dagegen in Revision.