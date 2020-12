Corona: Unterfränkischem Einzelhandel fehlt Planungssicherheit

Innerhalb von zehn Tagen ist der Teil-Lockdown in Bayern zum zweiten Mal verschärft worden und Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert bereits einen harten Lockdown nach Weihnachten. Dann wären voraussichtlich nur die Lebensmittelgeschäfte geöffnet. Für den Einzelhandel bedeute dies fehlende Planungssicherheit, betont Volker Wedde, Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Unterfranken. Warenlager und Personal müssten geplant werden, doch die Geschäfte könnten sich auf nichts einstellen: "Die Stimmung ist mittlerweile geprägt von großer Verunsicherung, Existenzängsten und auch Ärger über die fehlende Perspektive und auch Planungssicherheit."

Weihnachtsgeschäft: 30 bis 40 Prozent weniger

Die Stimmung sei auch deshalb getrübt, da nach einem höchst problematischen Jahr in vielen Betrieben auch von einem "echten Weihnachtsgeschäft nicht die Rede" sein könne, so Wedde. Die Umsätze in den meisten innerstädtischen Branchen lägen zwischen 30 und 40 Prozent hinter dem Vorjahr zurück. Besonders schmerzlich sei, dass die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr neben der Woche vor Weihnachten die umsatzstärkste des Weihnachtsgeschäfts ist. "Gerade an Weihnachten werden Bargeld und Gutscheine verschenkt, das Geschäft nach Weihnachten hat für den Einzelhandel eine große Bedeutung," so der Bezirksgeschäftsführer. Laut Wedde, geht der Handelsverband davon aus, dass es durch den Lockdown allein in Bayern zu Umsatzausfällen in Höhe von 150 Millionen Euro pro Tag kommen könne.

Verband fordert schnelle Entscheidung

Wenn es zu einem harten Lockdown nach dem 24. Dezember kommen muss, solle dies schnell entschieden werden, damit sich Händler und auch Kunden darauf einstellen können. Ganz wichtig sei aber, dass der Handel für die Zeit entschädigt werden müsse, "damit es zu keinem Flächenbrand in unseren Innenstädten kommt", so Wedde. Hier sollte die Politik analog zu der Gastronomie in den Monaten November und Dezember vorgehen: "Ich denke, dass darf der Handel als verlässlicher Partner in der Krise auch erwarten."