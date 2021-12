Ungeimpfte: Esoteriker, Querdenker und sozial Schwache

30 Millionen Deutsche sollen bis Jahresende geimpft werden, so der Plan des Gesundheitsministeriums. Auch wenn der Impfstoff bereitstehen sollte, zeigt sich immer deutlicher, dass die Information und die Notwendigkeit, sich zu schützen und impfen zu lassen, nicht bei allen Menschen gleichermaßen ankommt.

So sind die Impfquoten bei Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen niedriger als beim Bevölkerungsdurchschnitt. Deutlich höher wiederum sind bei ihnen die Infektionszahlen und die Todesfälle im Verlauf der Pandemie. Der Grund: Ihnen fehle die sogenannte Gesundheitskompetenz, sagen Gesellschaftswissenschaftler und Sozialarbeiter, und damit die Möglichkeit, sich rund um Gesundheit zu informieren und sich dann auch um das eigene Wohlergehen zu kümmern.

Sozial Benachteiligten fehlt oft die Gesundheitskompetenz

Aber genau diese Gesundheitskompetenz hätten Menschen aus bildungsfernen Schichten - mit und ohne Migrationshintergrund - nicht, sagt Lichtblick-Leiterin Johanna Hofmeirs. Ziel ist es, gerade in der Pandemie diese Gesundheitskompetenz zu stärken. Sie ist Leiterin von "Lichtblick", einer Betreuungseinrichtung in Münchens Sozialbrennpunkt Hasenbergl. Sie ist eine Anlaufstelle für besonders belastete Kinder und Familien, die durch das soziale Netz rutschen.

Johanna Hofmeir hat Lichtblick vor knapp 30 Jahren gegründet. Sie stellt fest: Der Gesundheitszustand der Familien sei oft schlecht – die Familien wüssten wenig über Gesundheitsthemen. Das liege zum einen an den schwierigen schulischen Biographien der Menschen, so die Sozialpädagogin. Zum anderen seien ihnen nie Strategien vermittelt worden, sich mit solchen Bildungsthemen auseinander zu setzen. "Die gehen nicht an den Computer und googeln Krankheitshintergründe, sondern sie erleben diese Krankheit, aber reflektieren sie nicht."

Angst vor der Corona-Impfung

Somit wissen die Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen auch weniger über Corona, die Folgen und mögliche Schutzmaßnahmen. Gleiches gilt für das Impfen. Viele hätten Angst und könnten die Informationen zur Corona-Impfung nicht einordnen.

Menschen, die in einer benachteiligten Lebenssituation sind, fühlten sich auch viel schneller bedroht als Menschen, die in gesicherten Verhältnissen leben, sagt Lichtblick-Leiterin Johanna Hofmeir. Die Angst einen Schaden zu nehmen, sei sehr groß. Hinzu kämen die organisatorischen Hürden: Das Online anmelden in den Impfzentren sei für diese Familien eine Riesenhürde.

Oft großer Einfluss der Familien aus dem Heimatland

Ähnliches erlebt auch Hausarzt Oliver Abbushi. Auch wenn seine Praxis nicht in einem sozialen Brennpunkt liege, sondern in Oberhaching im Landkreis München, kämen zu ihm aber oft auch einfache, bildungsferne Patienten, sagt Abbushi – mit und ohne Migrationshintergrund. Seit Corona sei der Gesprächsbedarf gestiegen und viele seien verunsichert, verängstigt und besorgt.

Abbushi erzählt ein Beispiel: "Ein türkischer Patient, der seit langem zu mir kommt und fließend Deutsch spricht, sagte zu mir: ich stehe zwischen den Stühlen. Einerseits höre ich, ich soll mich impfen lassen, aber wenn ich mit meinen Verwandten in der Türkei spreche, die raten mir dringend davon ab. Die sagen: sieben Generationen der Unfruchtbarkeit würden die Konsequenz sein. Davor habe ich Angst." Solche Patienten erlebt Hausarzt Abbushi immer wieder. Seinen türkischen Patienten konnte er nicht überzeugen. Er ließ sich nicht impfen.

Viele Deutsche besitzen nur geringe Gesundheitskompetenz

Eine bundesweite Studie bestätigt: Bildungsniveau, Migrationshintergrund und Sozialstatus spielen bei der Gesundheitskompetenz eine entscheidende Rolle. Das Deutsche Ärzteblatt hat die "Health Literacy Survey Germany 2-Studie" veröffentlicht. Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Deutschen – knapp 59 Prozent – verfügt über eine geringe Gesundheitskompetenz.

Auch Gesundheitswissenschaftler Manfred Cassens sagt: Menschen aus sozial schwachen Schichten erkrankten öfter an Corona. Der Leiter des Instituts für Gesundheit und Soziales an der Münchner Hochschule FOM stellt weiter klar: Bildung und sozioökonomischer Status hängen zusammen mit gesundheitlicher Chancenungleichheit. "Das heißt: Es ist die Bildung, es ist das Einkommen, die Wohnsituation, wo Menschen nah aufeinander wohnen müssen. Wir können also davon ausgehen, dass Covid soziale und gesundheitliche Ungleichheiten noch einmal verschärft hat."

Das bedeute aber nicht, so Cassens, dass Menschen aus armen Verhältnissen zu dumm seien für Gesundheitskompetenz. Sie hätten einfach keine andere Chance, weil die Möglichkeit und das Angebot fehlten, sich zu informieren.

Ängste ebnen den Weg für Verschwörungstheorien und Fakenews

Im Münchner Brennpunkt Hasenbergl habe Corona die Lage noch verschärft. Die Sorgen seien größer geworden, der Stresspegel sei gestiegen, die Familien leiden, beobachtet Johanna Hofmeir von Lichtblick. Sie seien erschöpft von der Pandemie, den Lockdowns und den nun wieder verschärften Einschränkungen.

Die meisten arbeiten im Niedriglohnsektor, sind arbeitslos geworden, die Wohnungen sind eng, Konflikte entstehen, vor allem in den Homeschooling-Phasen. Hinzu käme die zunehmende Angst, die die Wahrnehmung verzerre, so Hofmeir. Die Folge: Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene seien für Verschwörungstheorien und Fakenews empfänglich.

Geduld und Aufklärung helfen, Impfskeptiker zu überzeugen

Aber das Lichtblick-Team gibt nicht auf: Mit viel Geduld klärt es auf und bietet Hilfe an. So verschickt es in einfachem Deutsch Text- und Sprachnachrichten sowie Videobotschaften in Chatgruppen. Impfteams kommen ins Viertel und stehen bereit. Ein Erfolg ist zu sehen: Immer mehr Menschen lassen sich mittlerweile impfen, erzählt Johanna Hofmeir.

In vertrauter Umgebung in der Lichtblick-Einrichtung und pädagogisch begleitet. "Es gibt Tage, da stehen die Menschen Schlange", erzählt Johanna Hofmeir. Aufklärung und Vertrauen schaffen, das sei das A und O.