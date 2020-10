Corona und Vierschanzentournee: Nur 2.500 Tickets für Oberstdorf

Nur ein Zehntel der Zuschauer, strenge Abstandsregeln und Maskenpflicht in der kompletten Audi-Arena: Das Auftaktspringen zur Vorschanzentournee in Oberstdorf wird dieses Jahr ganz anders sein als gewohnt. Trotzdem sind die Veranstalter froh, dass nach jetzigem Stand überhaupt Zuschauer zugelassen sind. Sollte sich die Corona-Lage verschärfen, könnte sich das aber kurzfristig auch noch ändern. Die Zuschauer würden dann den Ticketpreis erstattet bekommen.

Nur Sitzplätze, Maskenpflicht, kein Alkohol

Gemeinsam mit dem Deutschen Skiverband und den Gesundheitsbehörden vor Ort haben die Veranstalter ein umfassendes Hygienekonzept für das Oberstdorfer Skisprung-Stadion erarbeitet: Um die Abstandsregeln in der Arena einhalten zu können, werden die Tickets personalisiert und ausschließlich für Sitzplätze verkauft. Im gesamten Stadion gilt Maskenpflicht. Alkohol wird nicht ausgeschenkt.

Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen warten noch ab

Der Vorverkauf startet am heutigen 1. Oktober zunächst nur für das Auftaktspringen in Oberstdorf am 28. und 29. Dezember. Die Veranstalter des Neujahrsspringens in Garmisch setzen auf einen kurzfristigen Ticket-Verkauf. Für die Veranstaltungen in Innsbruck und Bischofshofen will der österreichische Skiverband frühestens Mitte Oktober entscheiden, ob es einen Vorverkauf gibt und wenn ja, wie viele Eintrittskarten zur Verfügung stehen.