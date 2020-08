Coronavirus: Große Zweifel an Regelbetrieb in Schulen

Das neue Schuljahr soll im Regelbetrieb starten - das haben sich alle Bundesländer vorgenommen. Bayern hat dafür einen Vier-Stufen-Plan entwickelt, Nordrhein-Westfalen plant eine Maskenpflicht auch im Unterricht und in Mecklenburg-Vorpommern drücken die Kinder schon seit Montag wieder die Schulbank. Alles kein Problem also? SPD und Gewerkschaften sind sich da nicht so sicher:

"Ich halte die Rückkehr zur Normalität an den Schulen für eine Illusion und die Abkehr von Abstandsregeln für problematisch." SPD-Vorsitzende Saskia Esken

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken vermisst Unterrichtskonzepte, die die Kontakte beschränken. Geteilter Unterricht etwa müsse in Corona-Zeiten anders organisiert werden - auch wenn dadurch Wahlmöglichkeiten eingeschränkt werden. Esken fordert auch weitere Durchgriffsrechte des Bundes in Sachen Bildung.

Einschränkungen durch Schuldenbremse

Dass die Schulen nicht längst besser dastehen, habe auch mit der Einschränkung der Länder durch die Schuldenbremse zu tun, sagt die SPD-Vorsitzende, die sich vor ihrer Parteikarriere im Landeselternbeirat Baden-Württemberg engagiert hat. Mit ihrer Skepsis ist sie nicht allein.

Hygienepläne unzureichend

Auch die Lehrergewerkschaft Verband Bildung und Erziehung hält eine Rückkehr zum Regelschulbetrieb für unrealistisch. Ihr Bundesvorsitzender Udo Beckmann sagte der "Welt", die Politik habe eine Illusion geweckt. Schon vor der Corona-Krise habe es zu wenig Lehrer gegeben - und der Mangel habe sich trotz Neueinstellungen verschärft. Die Hygienepläne hält Beckmann nicht überall für ausreichend. Eine Maskenpflicht sei schnell beschlossen, die Umsetzung liege dann wieder bei den Lehrkräften.

In diesen Tenor stimmt auch Marlis Tepe ein, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. In Sachen Hygienepläne hätte sie es für besser gehalten, wenn die Gesundheitsämter von Anfang an mit im Boot gewesen wären, sagte sie der Passauer Neuen Presse. Dabei hätte für jede Schule geklärt werden können, ob die Räume groß genug sind oder ausreichend gelüftet werden kann.