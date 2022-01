Omikron breitet sich aus: BLLV fordert Sofortprogramm an Schulen

Der bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) fordert in einem offenen Brief die bayerische Politik auf, mit einem Sofortprogramm die Situation an Schulen nachzubessern. Sieben Punkte umfasst der Brief des BLLV, der an Ministerpräsident Markus Söder adressiert ist.

BLLV fordert konkrete Verbesserung der Situation an Schulen

Unter anderem fordert der BLLV klare Vorgaben für Entscheidungen über den Unterricht vor Ort in den Schulen: Dazu gehörten geltende Richtwerte, etwa zu Luftqualität und Impfquote. Alle Gesundheitsmaßnahmen, wie Impfungen, Masken oder Tests müssten konsequent umgesetzt werden.

An den Schulen herrsche Personalmangel. Deshalb müsse akzeptiert werden, dass wegen Corona nochmal mehr Unterricht ausfalle. Auch bei der digitalen Ausstattung der Schulen bestehe noch Nachholbedarf.

Flexible und regional angepasste Prüfungen

Bei den Prüfungen will der BLLV durchsetzen, dass Leistungserhebungen für Schülerinnen und Schüler flexibel gestaltet und regional angepasst werden. Ein Thema, das auch bei der Kultusministerkonferenz am gestrigen Mittwoch anstand. Die Minister bekräftigten, dass Schülerinnen und Schülern keine Nachteile aus der pandemiebedingten Ausnahmesituation entstehen dürfen.

Die Abschlüsse und Abschlussprüfungen 2022 seien denen früherer und späterer Jahrgänge gleichwertig und würden gegenseitig anerkannt, erklären die Kultusministerinnen und -minister in einem gemeinsamen Beschluss. Diese Vereinbarung hatten sie auch in den beiden Vorjahren bereits getroffen. Sie gehen davon aus, dass alle Prüfungen stattfinden können. Zeitpunkt, Dauer und Menge an Prüfungen können die Länder individuell anpassen, so die Ministerinnen und Minister.

Piazolo: Guter Start nach den Weihnachtsferien an Bayerns Schulen

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bewertete den Start nach den Weihnachtsferien positiv. Die Schulen seien sehr gut vorbereitet gewesen, sagte er Anfang dieser Woche. "Mittlerweile sind die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte den Umgang mit den Tests, der Maskenpflicht und den Hygieneregeln gewohnt", so Piazolo Anfang dieser Woche. Das bayerische Kultusministerium überprüfe das Sicherheitsnetz an Bayerns Schulen ständig neu und passe es an das Infektionsgeschehen an.