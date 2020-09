So lief der Schulstart an einer Grundschule in München

Erster Schultag nach den Sommerferien, kurz vor acht Uhr vor der Grundschule am Bauhausplatz in München. Eltern, die ihre Kinder bringen, versuchen noch, die Abstände einzuhalten. Doch unter den Kindern herrscht bereits dichtes Gedränge.

Auch wenn nicht alle Schüler freudig ins neue Schuljahr starten – für einige Viertklässler spielt Corona offensichtlich keine so große Rolle. Freunde wieder zu sehen und zu erfahren, was einen in der neuen Jahrgangsstufe erwartet – das überwiegt dann doch.

Eltern zwischen Hoffnung und Sorge

Bei vielen Eltern hat das anstrengende vergangene Schuljahr aber seine Spuren hinterlassen. Simone, Mutter von zwei Schülerinnen, schaut mit Sorge auf Entwicklungen in den kommenden Wochen und Monaten: "Wir haben gemischte Gefühle. Wir haben Angst, dass die Schule wieder zumacht, wie das mit dem Lernen wieder weitergehen soll, wie der Stoff aufgearbeitet wird." Es fehle ein halbes Jahr Schulunterricht. "Und das ist für Eltern extrem, das zuhause aufzuarbeiten oder mitzulernen", sagt sie.

Auch Vater Bernd Lohnmann sorgt sich, dass es zu einem erneuten Lockdown kommen könnte. Sein Sohn geht heute in die dritte Klasse der Grundschule am Bauhausplatz. "Ich meine, Befürchtung ist schon immer da, dass es wieder zurückgeht, dass man wieder zuhause bleiben muss (...)", so Lohmann.

Vor Unterricht werden Hygieneregeln erklärt

Trotz des Trubels am ersten Schultag – die Aufklärung zu den Hygieneregeln für die Schüler durfte vor dem Unterricht nicht fehlen. "Es gibt ein paar Regeln, die du die nächsten Tage, vielleicht Wochen, vielleicht auch das ganze Schuljahr beachten musst", erklärt Klassenleiterin Antje Tödter ihren Schülern. Eine ganze Schulstunde lang erläutert sie: Wo und wie man Abstand hält, dass man nicht vergessen solle, die Hände zu waschen und wo überall eine Maske getragen werden muss.

Obwohl es wegen der Hygieneregeln an Schulen viel zu beachten gibt, freut sich auch Lehrerin Nicole Messerschmidt, dass der Unterricht wieder beginnen kann: "Immerhin können wir jetzt im ganzen Klassenverband starten, Partner- und Gruppenarbeit auch wieder durchführen. Also es ist wirklich schön, jetzt wieder starten zu können." Die Zuversicht überwiegt, dass alles klappt.