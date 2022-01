Corona und Rente: Sang- und klanglos in den Ruhestand

Franziska Reisinger genießt ihre Rente. Die 64-Jährige aus Nussdorf am Inn im Landkreis Rosenheim ist vor eineinhalb Jahren in den Vorruhestand gegangen, nach fast 45 Jahren in denen sie, wie sie sagt, gern gearbeitet hat. Jetzt kann sie spontan sein und sich für alles Zeit nehmen, das sie gern tut: Mountainbiken, Ski fahren, Berwandern, Walken. Sie hat das Harfespielen gelernt.

Allerdings muss sie auch Vorhaben wegen der Corona-Pandemie aufschieben: Sie und ihr Mann würden gern mehr reisen, das ist gerade schwierig; sie will ihr Französisch aufbessern, wartet aber auf Präsenzkurse; und sie will sich sozial und ehrenamtlich engagieren – auch das muss warten bis nach der Pandemie.

Abschied zu Corona-Zeiten kann genauso herzlich sein

Reisinger erinnert sich gern an ihren Abschied aus der Firma. Ihre Kolleginnen hatten ein virtuelles Meeting mit vielen Teilnehmern aus aller Welt organisiert, sie hatten für Franziska Reisinger einen eigenen Film mit Glückwünschen vorbereitet, und schenkten ihr ein Fotobuch. Klar, sagt sie, dass sie sich von vielen Leuten nicht persönlich verabschieden konnte, sei schon schwer gewesen – aber das hat sie zum Teil im Sommer im Biergarten nachgeholt.

Vorher an Ruhestand denken

Für Sonja Geigenberger hat Franziska Reisinger vieles richtig gemacht. Geigenberger arbeitet für die Ehrenamtlichen-Agentur "Pack ma’s" im Landkreis Rottal-Inn. Sie gibt auch Workshops zur Vorbereitung auf die Rente. Etwa ein Drittel aller Beschäftigten, schätzt sie, fallen mit der Rente in ein tiefes Loch: Sie haben außerhalb der Firma kaum soziale Kontakte, haben sich jahrzehntelang vor allem über die Arbeit definiert und wissen dann nicht viel mit sich und der freien Zeit anzufangen. Männer sind besonders gefährdet.

Deshalb empfiehlt Geigenberger: Rechtzeitig nachdenken, was man immer schon mal tun wollte. Welche sozialen Kontakte kann ich reaktivieren? Auch, wenn es die Corona-Pandemie nicht einfacher macht, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Im Schnitt 20 Jahre gesunder Ruhestand

Wer heute 65 ist, der hat im Schnitt noch 20 Lebensjahre vor sich – doppelt so viele wie noch vor 150 Jahren. Und die Rentner sind heute gesünder als früher und damit auch aktiver. Der Alterssicherungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2020 gibt das durchschnittliche verfügbare Einkommen eines Rentnerehepaars in Deutschland mit 2.711 Euro an, für Alleinstehende mit 1.716 Euro.

Die gesetzliche Rente ist real, also die Inflation abgerechnet, im Westen seit 2014 immer gestiegen – nur im vergangenen Jahr gab es Corona-bedingt eine Pause. Allerdings ist gesetzlich festgeschrieben, dass die Rente nicht sinken darf.