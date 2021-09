Corona und Regen vermiesen Oberpfälzer Freibädern die Bilanz

Die Corona-Einschränkungen und der schlechte Sommer mit viel Regen haben den Freibadbetreibern die Bilanz vermiest. Überwiegend verzeichnen die Freibäder starke Einbrüche.

Eine gemischte Bilanz zieht das Stadtwerk Regensburg, dass für die Freibäder "Westbad" und "Wöhrdbad" zuständig ist. Das Wöhrdbad wurde dieses Jahr saniert, darum konnten keine Besucher empfangen werden.

Schlechtes Wetter und Coronabedingungen

Im Westbad wurden seit Saisonbeginn Mitte Juni rund 60.000 Badegäste verzeichnet. "Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu einem Jahr vor Corona, wo wir in beiden Bädern zwischen Mai und September rund 350.000 Gäste hatten", so Martin Gottschalk von das Stadtwerk Regensburg.

In diesem Jahr habe das aber auch zum Teil am schlechten Wetter gelegen, des weiteren konnten pandemiebedingt nur maximal 1.600 Badegäste im Zwei-Schicht-System ins Westbad gelassen werden. Sollte das Wetter noch ein bisschen mitspielen, könnte man das Freibad auch bis Ende September geöffnet lassen. "Wir sind da ganz flexibel", so Gottschalk.

Cham: Deutliches Minus im Vergleich vor Corona

Eine positive Saison-Bilanz zieht das Chamer Wellenfreibad. Seit Saisonbeginn am 13. Juni wurden rund 50.000 Badegäste verzeichnet. Im vorigen Jahr waren es rund 52.000, wie der Betriebsleiter der Chamer Bäder Andreas Vogt dem BR sagte. Man sei aber zufrieden angesichts des schlechten Wetters in diesem Jahr, dass die Zahlen fast konstant geblieben sind.

Im letzten Sommer vor Corona suchten allerdings rund 80.000 Menschen Erholung und Spaß im Chamer Wellenfreibad. Mit dem Hygienekonzept sei man gut gefahren, so Vogt: Man habe unter anderem nur eine Höchstanzahl an Badegästen gleichzeitig ins Freibad gelassen und die Kontaktdaten für den Notfall erfasst. Betriebsleiter Vogt hofft trotzdem, dass nächstes Jahr alles wieder seinen normalen Gang läuft. Der letzte Badetag ist am kommenden Sonntag (12.09.2021).

Leichtes Plus in Amberg

Im Hockermühlbad in Amberg endet die Freibadsaison am 12. September. Seit Beginn der Saison suchten laut Stadtwerkesprecherin Karoline Gajeck-Scheuck rund 79.000 Gäste im "Hocko" ihren Badespaß. Ein leichtes Plus im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo rund 70.000 Menschen verzeichnet wurden (im Jahr 2019 kamen rund 110.000 Gäste). Auch dieses Jahr gab es eine Besucherbeschränkung: Es durften nur 1.500 Personen gleichzeitig wegen Corona ins Freibad. Bis Sonntag kann man im Hockermühlbad von 8 bis 20 Uhr noch ein paar Bahnen schwimmen.

Weniger Kinder im Schätzlerbad

Ins private Schätzlerbad in Weiden sind in dieser Saison bislang deutlich weniger Besucher gekommen. Hauptgrund sei das Wetter, der "schlechteste Sommer seit Jahren", sagte eine Sprecherin auf BR-Anfrage. Außerdem hätten die Corona-Auflagen mit der 3G-Regel einige Besucher abgeschreckt. Manchen sei ein Test für den Freibadbesuch zu aufwändig gewesen.

Weil zudem Kinder unter 14 Jahren coronabedingt nicht alleine in das Freibad dürfen, seien in dieser Saison deutlich weniger Kinder in das Schätzler-Bad gekommen. Die schwache Saison zeige sich auch an den wenigen Eintrittsgeldern, die der Betreiber-Verein eingenommen hat.

Weniger Besucher wegen Wetter in Erbendorf und Neumarkt

Im Freibad Erbendorf im Kreis Tirschenreuth seien ebenfalls deutlich weniger Besucher gekommen, sagte ein Sprecher. Grund seien aber weniger die Corona-Regeln, sondern eher das schlechte Wetter gewesen.

Auch im Freibad Neumarkt war die Saison coronabedingt schwach. Zusätzlich habe sich die schlechte Witterung negativ ausgewirkt auf die Besucherzahlen, sagte ein Sprecher. Es gebe aber auch Badegäste, die einen Vorteil darin sehen, dass weniger Besucher in das Freibad kommen und damit mehr Platz zur Verfügung steht.