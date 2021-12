Corona und Querdenken: Herrmann dankt Polizei für Einsatz

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat am Morgen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt einen Besuch abgestattet, um den Beamten stellvertretend für alle bayerischen Kollegen für ihren Einsatz zu danken.

Herrmann würdigt Impfquote der Polizei

Der Besuch des Ministers an Heiligabend hat langjährige Tradition. Heuer stand das Zusammentreffen zum zweiten Mal unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, weswegen Herrmann umso mehr den hohen Prozentsatz von mehr als 90 Prozent Impfquote bei der Bayerischen Polizei würdigte.

Hohe Belastung der Polizei im Jahr 2021

Im Jubiläumsjahr "75 Jahre Polizei Bayern" sei die Arbeit wieder einmal besonders belastend gewesen, da zusätzliche Aufgaben wie Demonstrationen einhergingen mit Personalausfällen aufgrund von Quarantänemaßnahmen oder Erkrankungen zu Beginn des Jahres.

Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass viele Bürger gerade an den Feiertagen zwar den Schutz der Polizei, der Feuerwehr oder die entsprechende Dienstleitung im Krankenhaus voraussetzten, manch einer jedoch nicht darüber nachdenke, was das eigentlich für die Beschäftigen bedeute, an diesen Festtagen nicht bei ihrer Familien sein zu können.

Verhindern Corona-Maßnahmen Querdenken-Demos?

Was die Problematik der derzeitigen Demonstrationen betrifft, zeigte sich Herrmann hoffnungsvoll, dass es künftig nicht mehr so leicht zu Ausschreitungen wie am 22.12.21 in München komme. Denn ab kommendem Dienstag gelte eine Obergrenze von zehn Personen im privaten Bereich. Theoretisch könne es dann nicht mehr zu unangemeldeten Demos unter der Überschrift "Spaziergang" kommen, so der Innenminister.