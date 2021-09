Corona und Psyche: Pumuckl soll Kindern in der Pandemie helfen

Mit dem Pumuckl-Heft "Muckl MAG" soll kindgerecht auf Ängste und Depressionen aufmerksam und zugleich Mut gemacht werden damit umzugehen und sich wenn nötig Hilfe zu holen.

Das ist eine Langeweile, die immer länger wird. Weil sich so lange nichts verändert. Und dabei wünschte ich, es würde endlich wieder eine Kürzerweile werden. Ich will Ferien von diesen ewigen Pandemerien. Ausschnitt aus "Pumuckl ist mütend"

Autorin: Pumuckl als Vorbild um Gefühle auszusprechen

In der Vorlesegeschichte "Pumuckl ist mütend" also müde und wütend, geht es um die oft negativen Gefühle, die durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie entstehen können. Die Geschichte, die von der Autorin Silke Stuck im Duktus der der klassischen Pumuckl-Erzählungen geschrieben wurde, erzählt davon wie es dem Pumuckl während der Pandemie geht.

"Der Pumuckl kann Vorbild sein und kann erstmal den Weg bereiten, Gefühle auszusprechen zu erspüren und dann auch zu erleben und zu merken, die gehen auch wieder vorbei," erzählt Stuck.

Psychiater: Corona hat psychische Probleme noch stärker hervortreten lassen

Das Fehlen von Freunden, der Distanzunterricht, Stress in der Familie – all das ist für viele Kinder sehr belastend. Der Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Gerd Schulte-Körne von der Ludwig-Maximilians-Universität München unterstreicht, dass die psychischen Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern gravierend sein können.

Gerade jetzt sei es wichtig durch kindgerechte Geschichten und Kampagnen vorbeugend zu handeln: "Bereits vor der Corona-Pandemie waren rund 20 Prozent der Kinder im Alter von acht bis 18 Jahren psychisch belastet," so Schulte-Körne. "Die Hälfte tatsächlich auch so belastet, dass eine Behandlung notwendig war. Die Corona-Pandemie hat diese Belastung verstärkt und dazu geführt, dass Kinder, die vorher bereits psychisch belastet waren nun erkrankt sind, die ohne Pandemie wahrscheinlich nicht erkrankt wären.

Pumuckl-Heft ist kostenlos und mehrsprachig

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek von der CSU hofft, dass durch den spielerischen und kindgerechten Zugang im Pumuckl-Heft Ängste und Depressionen enttabuisiert werden. Wenn man früh genug über die Gefühle spreche, dann könne im Idealfall psychischen Erkrankungen vorgebeugt werden, so Holetschek. "Wir müssen das Thema in den Fokus nehmen, psychische Gesundheit ist wichtig, ist kein Thema das irgendwo am Rande ist, sondern in den Mittelpunkt gehört und gerade für Kinder und Jugendliche ist mir das extrem wichtig, dass wir uns nicht nur mit dem Heft drum kümmern, sondern auch die richtigen politischen Rahmenbedingungen setzen," sagt der Gesundheitsminister.

Das Pumuckl-Heft trägt den Titel "MucklMAG". Es ist kostenlos und beispielsweise in Apotheken sowie bei Kinderärzten erhältlich oder kann auch im Internet bestellt und heruntergeladen werden. Die Pumuckl-Geschichte ist neben deutsch auch noch in fünf weitere Sprachen übersetzt worden – polnisch, kroatisch, rumänisch, arabisch und türkisch.

Eltern finden im angehängten Elternheft Kontaktdaten von Anlaufstellen sowie Hilfsangebote.