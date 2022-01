Corona und MS: Wenn die Impfung nicht wirkt

Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die chronisch und degenerativ verläuft, das heißt: Sie lässt sich nicht heilen, sondern nur verzögern. Auslöser für die Erkrankung ist womöglich das Epstein-Barr-Virus. Inzwischen gibt es wirksame Medikamente, die schwerwiegende Symptome jahrelang hinauszögern können. Eine Nebenwirkung des Mittels ist für die Betroffenen gerade eine besondere Herausforderung: "Es drückt das Immunsystem sehr stark, genauer gesagt die B-Zellen", sagt Eva Ritter (Name geändert). Mit 30 Jahren wurde bei ihr multiple Sklerose diagnostiziert.

Multiple Sklerose und Corona

Seit der Pandemie kämpft Ritter an zwei Fronten - gegen MS und gegen das Coronavirus, denn: "Die B-Zellen bräuchte man, um immun zu werden und genau das ist das Problem mit der Impfung, die kann nicht greifen." Mit einer Impfung kann sich die 37-jährige Augsburgerin also nicht gegen Corona schützen, das weiß sie seit ihrem Antikörpertest. Denn obwohl sie inzwischen drei Mal geimpft ist, sind keine Antikörper vorhanden.

MS-Therapie beeinträchtig den Impfschutz

Damit ist Eva Ritter nicht allein, erklärt der Neurologe Antonios Bayas von der Uniklinik Augsburg. Dort werden rund 1.000 MS-Patienten aus ganz Schwaben betreut. "Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass wir uns bei vielen Patienten gut überlegen müssen, welche Therapien wir einsetzen, weil einige der Therapien das Ansprechen der Corona-Impfung beeinträchtigen und da gibt es einen großen Beratungsbedarf", erklärt der Mediziner.

30.000 MS-Kranke in Bayern

Schätzungsweise 30.000 MS-Kranke gibt es in ganz Bayern, viele von ihnen hätten Schwierigkeiten mit dem Impfschutz, schildert der Neurologe. Deshalb werde die Wechselwirkung zwischen Impfung und Medikamenten gerade intensiv erforscht - mit einem Projekt der Medizininformatik: "Wir sammeln große Datenmengen, um den Verlauf der MS besser einschätzen können", erklärt Bayas. "Dabei untersuchen wir auch den Einfluss der Covid-Infektion, wie auch der Impfung auf das Immunsystem und auch auf den Krankheitsverlauf der Patienten."

Medikament einfach absetzen geht nicht

Denn ein bewährtes, wirksames Mittel einfach abzusetzen, das lässt die Multiple Sklerose nicht zu. Die Betroffenen würden dann nämlich einen massiven Krankheitsschub-Schub riskieren. Für Betroffene wie Eva Ritter bleibt deshalb nur eines: erhöhte Vorsicht. Ohne Maske verlässt sie selten das Haus und auch ihr persönliches Umfeld unterliegt höheren Infektionsschutzmaßnahmen.

Sozialleben nur noch an der frischen Luft

In ihrem Garten hat sich die 37-Jährige einen kleinen Sitzplatz eingerichtet, mit Decken und Heizstrahler. Denn Freunde treffen, das geht nur noch draußen, an der frischen Luft. "Meine Familie und meine Freunde tun alles dafür, dass das funktioniert, die sitzen an Weihnachten draußen mit mir an der Feuerschale, weil man sich sonst nicht mehr sehen könnte", schildert Eva Ritter. Einen Schritt weiter raus aus der Familie werde es schon schwierig.

Corona-Impfung: Von der Herdenimmunität abhängig

Nicht jeder sei bereit, etwas in Richtung Immunität zu tun, das hat Eva Ritter schmerzhaft lernen müssen: "Ich würde so viel darum geben, diesen Impfschutz zu haben und krieg ihn nicht." Dass Menschen dieses "Geschenk" freiwillig ablehnen, leuchte ihr nicht ein, denn sie sei hochgradig abhängig von einer größtmöglichen Herdenimmunität: "Ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich noch mal so krass auf andere, auf Fremde angewiesen sein sollte, weil mir das Ableben droht. Das ist eine krasse Erfahrung, wenn es mich potentiell das Leben kosten kann."

Auch Rheuma- und Krebspatienten betroffen

So wie Ritter geht es nicht nur MS-Erkrankten, sagt der Neurologe Antonios Bayas. "Wir wissen zum Beispiel, dass Patienten mit Rheumaerkrankungen oder Krebspatienten davon profitieren, denn auch die haben ein reduziertes Impfansprechen." Für all diese Menschen sei es von Vorteil, wenn möglichst viele um sie herum geimpft sind.