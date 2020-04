"Corona. Und jetzt?": Studieren in Zeiten von Corona

An den Universitäten und Fachhochschulen in Franken hat das Sommersemester gestartet. Wegen der Corona-Krise findet die Uni aber nicht in Vorlesungssälen statt, sondern online. Davon, wie das digitale Studieren funktioniert, handelt die neue Folge des Instagram-Formats von BR-Franken "Corona. Und jetzt?".

"Kein Anspruch auf Perfektion"

Ohne die ein oder andere Sonderregelung werde das Sommersemester nicht funktionieren, sagte der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) im Videotelefonat. Trotzdem ist Sibler positiv gestimmt, was den digitalen Semesterstart betrifft. "Wir erheben keinen Anspruch auf Perfektion", sagte er. Schwierigkeiten gebe es etwa bei naturwissenschaftlichen Studienfächern. Laborkurse bräuchten Studenten oft als Grundlage für das darauffolgende Semester. Dann verliere man nicht nur ein Semester, sondern ein ganzes Jahr.

Prüfungsformate noch nicht festgelegt

Das Problem sieht auch Bärbel Kopp, Vizepräsidentin der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Praktika und Laborversuche könnten digital nicht stattfinden. Deshalb würden sich die Verlaufspläne mancher Studiengänge verschieben. Und auch abgesehen davon ist vieles anders. Die Lehrenden hätten ihre Formate umstellen müssen. Die Studierenden müssten ihre Woche selbst strukturieren. Wie die Prüfungen aussehen werden, ist noch nicht klar.

17.000 Online-Kurse an der FAU

Trotzdem blickt Kopp zuversichtlich auf das Sommersemester: "Wir sind bereit für einen digitalen Semesterstart." Alle Pflichtveranstaltungen seien online verfügbar. Insgesamt könnten die Studierenden auf der Lernplattform auf 17.000 Kurse zugreifen. Diskussionen werden in Videokonferenzen anstelle von Seminarräumen geführt, Studierende stellen ihre Fragen an Lehrende jetzt in Foren. Gespannt ist die Vizepräsidentin darauf, ob die Lernplattform den Stresstest besteht, wenn alle 40.000 Studierende auf einmal online gehen.

Digitale Lehre sei kein Ersatz für Präsenz

Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer von der Universität Ulm hält nicht viel von der digitalen Lehre: "Es geht nichts über Präsenz. Wenn alle präsent sind, ist es unmittelbar und interaktiv und so soll es sein." Lernen erfordere Konzentration und Fokussierung. Wenn etwas ablenke oder geistige Arbeit abnehme, dann tauge es nicht zum Lernen.