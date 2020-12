"Corona. Und jetzt?" – Social Media in Zeiten der Pandemie

Aus der aktuellen Zeit sind soziale Medien in vielerlei Hinsicht ist nicht mehr wegzudenken. Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und Co haben die Smartphones dieser Welt erobert. WhatsApp ist das Kommunikationsmittel der Wahl in Zeiten von Social Distancing. Aber was macht die Corona Pandemie mit den sozialen Medien? Vor allem Jüngere nutzen die Angebote von Facebook oder TikTok vermehrt. Alleine die letztere Plattform hat innerhalb des Pandemiejahres mehrere Millionen Nutzerinnen und Nutzer hinzugewonnen.

Social Media als Ersatz für "echte" Kommunikation

Durch den Wegfall von Besuchen bei Bekannten, Familie oder Verwandten sind viele auf die Kommunikation über soziale Medien umgestiegen. "Ob via Nachricht oder Video, solche technischen Lösungen können den ein oder anderen Besuch ersetzten – aber auf Dauer keinen echten Kontakt", sagt Kommunikationspsychologe Prof. Dr. Markus Appel von der Universität Würzburg.