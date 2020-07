"Corona. Und jetzt?" Politik in Zeiten von Corona

Ein Staatsbesuch im Ausland, Plenarsitzungen mit allen Abgeordneten oder Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern – das Alles ist im Moment für Ministerinnen und Minister oder Abgeordnete undenkbar. Die vierzehnte Folge des Instagram-Formates von BR Franken "Corona. Und jetzt?" handelt davon, wie sich Politik machen in Zeiten von Corona verändert hat.

Sitzungen via Videokonferenz

Dem 19. Deutschen Bundestag gehören 709 Abgeordnete an - es ist der bisher größte Bundestag der Geschichte. In Zeiten von Corona ist eine Präsenzsitzung undenkbar, deshalb heißt das neue Credo in Berlin: Videokonferenzen statt Präsenzsitzungen. In den meisten Fällen handelt es sich um sogenannte "Hybridsitzungen", bei denen ein geringer Teil der Abgeordneten (unter Einhaltung des Abstandgebots) vor Ort ist und der andere Teil via Stream teilnimmt. "Da kommt es dann auch schon einmal vor, dass größere Fraktionen Ihre Sitzungssäle kleineren Parteien zur Verfügung stellen, dass diese eine Chance haben den Mindestabstand einzuhalten", sagt Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung. Auch die Abstimmungszeiten in den Sitzungen wurden angepasst, damit auch hier alle Hygienevorschriften eingehalten werden können.

Maßnahmen im Bundestag

Das wichtigste sei der Abstand, sagt Andrew Ullmann, MdB. Er sei froh, dass den Abgeordneten Masken und Hygienespender zur Verfügung gestellt werden. Besucherinnen und Besucher sind im Moment in den Liegenschaften des Bundestags nicht zugelassen. Die Stimmung sei unter den Abgeordneten "okay", fährt Ullmann fort. "Es ist keine Aufgeregtheit da, keine Panikstimmung vorhanden" – eine gewisse subtile Nervosität sei aber dennoch spürbar, färt Ullmann fort.

Digitalisierung macht Politik nahbar

"Digitalisierung ist dieses Unmittelbare", sagt Staatsministerin Dorothee Bär. Was Sie damit meint, ist, dass die Digitalisierung Berührungsängste in der Politik abbauen kann – die Politik nahbar macht für die Bürgerinnen und Bürger. Denn über Social-Media und das Internet kann man direkt in Kontakt treten. "Gerade jetzt haben wir so viele Anfragen, dass es gut ist am Wochenende erreichbar zu sein. Denn vieles kann einfach nicht warten", fährt Bär fort.

Dienstreisen oder Staatsbesuche derzeit nicht möglich

"Es ist natürlich schon schade, denn es geht einiges von der Kultur verloren", sagt Dorothee Bär. Anders als bei einer Videokonferenz, bei welcher immer die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anwesend seien, könne man bei einem analogen Treffen ganz anders interagieren und Bindungen aufbauen, fährt Sie fort. Bei Ihr persönlich hätte dieses Jahr noch gar keine Reise stattgefunden. Egal ob bilaterale oder multilaterale Ministertreffen, alles findet ausschließlich digital statt.

Verantwortung in Zeiten von Corona

"In eine Maßnahme hineinzugehen ist leichter, als aus einer Maßnahme wieder herauszugehen“, sagt Bär. Deshalb müsse man seinen Job sehr ernst nehmen. Man überlege sich bei jeder Entscheidung, wie sich das Ganze auswirkt. „Wenn ich A mache, möchte ich nicht gleich B, C und D machen“, ergänzt die Staatsministerin für Digitalisierung.

