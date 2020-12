"Corona. Und jetzt?" – Lockdown in Bayern: Was gilt?

Zweite Welle, zweiter Lockdown: Am 16. Dezember hat Bayern die Corona-Regeln verschärft. Doch was gilt nun? Was darf ich, was darf ich nicht – und wie ist es an Weihnachten oder Silvester?

Nur Geschäfte für den täglichen Bedarf haben geöffnet

Bis zum 10 Januar dürfen nur Geschäfte für den täglichen Bedarf öffnen. Darunter fallen zum Beispiel Apotheken, Supermärkte, Tankstellen, Lieferdienste, Kfz-Werkstätten oder Läden für Tierbedarf. Für die geöffneten Geschäfte gelten die bisherigen Auflagen weiter: Bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern darf höchstens ein Kunde pro zehn Quadratmeter in den Laden. Es gilt Maskenpflicht in den Geschäften und auf dem dazugehörigen Gelände.

Kontaktbeschränkung gilt weiter – Lockerung an Weihnachten

Die Kontaktbeschränkung auf maximal zwei Haushalte mit maximal fünf Personen gilt uneingeschränkt weiter. Zugehörige Kinder unter 14 Jahren sind hiervon ausgenommen. An Weihnachten gibt es dann eine Ausnahme: Vom 24. Bis zum 26. Dezember ist es einem Hausstand erlaubt, vier eng verwandte Personen zu empfangen. Auch in dieser Rechnung zählen zugehörige Kinder unter 14 Jahren nicht dazu.

Weihnachts-Gottesdienste in Corona Zeiten

Bei Gottesdiensten in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie Treffen anderer Glaubensgemeinschaften gilt weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern, wenn diese aus unterschiedlichen Haushalten stammen, eingehalten werden. Je nach Raumgröße variiert so die maximal zulässige Anzahl an Personen. Für die gesamte Zeit des Gottesdienstes gilt eine Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes. Gesang ist nicht erlaubt. Ebenfalls gilt für Gottesdienste, bei denen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erwarten sind, eine Anmeldepflicht.

Keine Lockerungen an Silvester

Im Gegensatz zu den Weihnachtsfeiertagen gibt es an Silvester keine Lockerung der Regeln. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern und Böllern, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist verboten. Außerdem soll ein bundesweites Versammlungsverbot gelten.

Polizei kontrolliert an Weihnachten verstärkt

"Wir führen strikte Kontrollen durch", sagt Philipp Hümmer vom Polizeipräsidium in Unterfranken, "vor allem in der Nachtzeit". Wer draußen unterwegs ist, müsse sich darauf Einstellen, von der Polizei angesprochen zu werden. Es sei keine Pflicht, eine Bescheinigung zum Beispiel vom Arbeitgeber mitzuführen – diese würde es den kontrollierenden Beamten aber erleichtern. Kontrollieren würde die Polizei mit Augenmaß.