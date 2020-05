"Corona. Und jetzt?": Fernsehen in Zeiten von Corona

Hinter jedem Fernsehbeitrag steckt eine Menge an Logistik und Aufwand. Meistens gehen einem Beitrag Gespräche und Treffen voraus. Doch das ist derzeit nur eingeschränkt möglich. Trotzdem soll bei den Zuschauern zuhause alles wie gewohnt aussehen. Am Beispiel der Frankenschau aktuell wird in der zehnten Folge des Instagram-Formates von BR Franken "Corona. Und jetzt?" gezeigt, wie die Fernsehproduktion in Zeiten von Corona abläuft.

Interviewpartner schwer zu bekommen

Andi Ebert, Chef vom Dienst im BR Studio Franken, sitzt an seinem Schreibtisch im Newsroom. Normalerweise ist hier viel los. Doch im Moment sind mehr als die Hälfte der Reporter und Redakteure im Homeoffice. Im Newsroom laufen alle Nachrichten ein, werden bewertet und auf die verschiedenen Sendeformate verteilt. Derzeit hapert es aber häufig an der Umsetzung. Oft sei es der Fall, dass Interviewpartner absagen oder lange zögern, weil sie in Zeiten von Corona nicht mit einem Fernsehteam in Kontakt treten möchten, sagt Ebert.

Schichtarbeit bei den Kamerateams

Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, arbeiten die Kamerateams in Schichten. So könne die Sicherheit aller Mitarbeiter gewährleistet werden, sagt Dino Valent von SG Multimedia Franken. Außerdem könnten Beiträge im Falle einer Infektion durch ein Ersatzteam gedreht werden. Das sei ein enormer logistischer Mehraufwand für die Mitarbeiter der Disposition, die die Termine planen.

Strenge Hygienevorschriften

Bei der Fernsehproduktion herrschen derzeit überall strenge Hygienevorschriften. Zum Schutz aller Beteiligter, sind in Räumen, in denen es besonders eng ist, Plexiglastrennwände zwischen den Arbeitsplätzen aufgestellt. Um Interviewpartner und Protagonisten vor der Kamera oder im Studio zu schützen werden alle Mikrofone in Plastiktüten eingehüllt, die regelmäßig gewechselt werden.

Auch in der Maske sorgt Corona für einige Veränderungen. Moderatoren müssen sich zurzeit selbst schminken und Maskenbildner dürfen nur beratend zur Seite stehen. "Es ist eine total komische Situation", sagt Moderatorin der Frankenschau aktuell Julia Büchler. Optimal sei das nicht.

Lernen für die Zukunft

Tassilo Forchheimer, Leiter des BR Studio Franken, kann von der aktuellen Situation auch Positives abgewinnen. "Wir haben ganz viel gelernt", sagt er. Was er damit meint, ist zum Beispiel mobiles Arbeiten. Interviews könnten zum Beispiel auch über Videokonferenzen geführt werden, sagt Forchheimer. Für die Zukunft könne man jetzt Erfahrungswerte sammeln.