"Corona. Und jetzt?": Die Situation der Rettungsdienste

Eigentlich laufe im Moment alles ganz normal ab, sagte Thomas Stadler vom Bayerischen Roten Kreuz. "Abgesehen von der Infektionsgefahr, die jetzt natürlich erhöht ist." Die Problematik stelle sogar geschultes Personal vor eine Herausforderung, so Stadler. Wie arbeiten Rettungsdienste in Zeiten von Corona? Um diese Frage ging es in der vierten Folge des neuen Instagram-Formates von BR-Franken "Corona. Und jetzt?".

Herausforderung: Ansteckung vermeiden

Schutzkleidung ist für Rettungskräfte nichts Neues. Hygiene-Leitfäden habe es schon immer gegeben, sagte Stadler. Trotzdem sei es schwierig, sicher zu gehen, dass bei Einsätzen keine Ansteckung stattfindet. "Das ist momentan eine besondere Herausforderung, die wir sonst im Alltag im Rettungswesen nicht haben", so Stadler.

Rettungskräfte leiden unter Mangel an Schutzmaterial

Belastend für das Personal ist vor allem der Mangel an Schutzmaterial. "Sie wissen um die Gefahr, sie wollen sich schützen, haben aber möglicherweise nicht das entsprechende Equipment dazu. Das ist eine belastende Situation", erklärte Stadler. Was häufiger vorkommt, als vor der Corona-Pandemie, sind Verlegungsfahrten. Beatmete Patienten werden oft von einem besonders belasteten Klinikum in ein anderes Krankenhaus verlegt.

Bergrettung in Zeiten von Corona

Trotz Ausgangsbeschränkungen zieht das schöne Wetter viele Menschen zum Wandern nach draußen. Doch ein Ausflug in die Rhön, den Spessart oder das Fichtelgebirge kann auch mal böse enden. Dann ist man auf die Rettungskräfte der Bergwacht angewiesen. Aber wie ist ihre Situation in Zeiten von Corona?

Weniger Einsätze der Bergwacht als üblich

"Natürlich zieht es einen momentan raus, wir haben tolle Wetterverhältnisse", sagte Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern. Im Vergleich zu den Vorjahren müssen die Rettungskräfte weniger oft ausrücken. An einem schönen Bergwochenende sind es in dieser Jahreszeit durchschnittlich 40 Einsätze in ganz Bayern. Jetzt sind es zehn.

Einsatzkräfte tragen Schutzmasken auch beim Klettern

Kommt es zu einem Einsatz, müssen die Einsatzkräfte Schutzmaske, Schutzbrille und Handschuhe tragen – auch beim Klettern, Abseilen und Sichern. "Das ist dann schon eine neue Situation", so Ampenberger. Um das Personal zu schützen, will die Bergwacht Bayern nur so viele Rettungskräfte einsetzen, wie tatsächlich nötig. "Wir müssen einfach Geduld haben, die Füße stillhalten und schauen, wie es weitergeht." Problematisch bei Rettungseinsätzen ist auch, dass der geforderte Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Auf große Bergtouren oder extreme Sportarten sollte man deshalb aktuell verzichten, so die Bergwacht.