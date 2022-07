Corona plus Hitzewelle: Fürther Notaufnahme am Limit

Eine Frau Mitte 30 wird in die Notaufnahme des Fürther Klinikums eingeliefert. Die Hitze hat sie ans Limit gebracht. Hinzu kommt: Zu Hause war ihr Schnelltest positiv, sie muss isoliert werden. Chefarzt Harald Dormann leitet die Notaufnahme und wird sie gleich untersuchen. Die Frau hat hohes Fieber – bei Außentemperaturen von über 35 Grad ein besorgniserregender Zustand. Ihre Symptome lassen sich auf "ein Erschöpfungssyndrom zurückführen, also auf einen massiven Flüssigkeitsverlust", so Dormann.

Noch sind es einzelne Fälle im Klinikum. Aber Harald Dormann rechnet damit, dass in den kommenden Tagen die Einlieferungen wegen Hitze zunehmen werden. Der Chefarzt entscheidet schon während der Untersuchung, dass die Frau stationär aufgenommen werden muss. Sie braucht Infusionen.

Es wird heiß unter der Schutzausrüstung

Das Team der Notaufnahme kämpft während solcher Untersuchungen aber auch selbst mit den Temperaturen. Dick eingepackt unter mehreren Lagen Schutzkleidung, kommen Ärzte und Pflegekräfte an ihre Grenzen. Weil die Ausrüstung aus Schutzgründen natürlich nicht atmungsaktiv ist, merken die Mitarbeiter schon beim Anlegen "wie ihre Haut feucht wird", so Dormann.

Mehr Pausen für die Kollegen, um sich zu erholen und zu trinken – das wäre der Wunsch. Doch die Realität ist eine andere. Etwa ein Fünftel des Personals fehlt aktuell in der Fürther Notaufnahme, so der Chefarzt. In anderen Teilen Bayern dürfte es ähnlich aussehen. Der Blick auf den Belegungsplan beunruhigt ihn, denn immer mehr Patienten werden aus den verschiedensten Gründen eingeliefert.

"Die Hitzewelle findet ein ausgetrocknetes Gesundheitswesen vor. In der Pflege haben wir etwa sieben Personalausfälle im ärztlichen Team zwei. [...] Die Kollegen müssen immer wieder einspringen, weil ungeplante Ausfälle verstärkt vorhanden sind. Auf der anderen Seite haben wir nicht nur die Corona-Belastung, sondern auch die Hitzebelastung." Harald Dormann, Chefarzt am Klinikum Fürth

Appell: Viel trinken – und nicht nur Wasser

Dormanns dringender Appell an die Bevölkerung, damit die Notaufnahmen in den kommenden Hitze-Tagen nicht überquellen: Viel trinken. Tee und Wasser reichen nicht. "Wichtig wäre, dass da entsprechend Salze vorhanden sind", sagt er. Man solle Radler oder auch Saftschorlen trinken. Vor allem ältere Menschen mit Vorerkrankungen sollten das beherzigen.

Patienten, die Blutdrucksenker nehmen, müssen zudem beachten, dass die Medikamente das Durstgefühl unterdrücken können. Viele aber werden sich trotz der Ratschläge überschätzen, fürchtet Harald Dormann. Die heißesten Tage des Jahres werden der Belegschaft im Fürther Klinikum wohl noch viel abverlangen.