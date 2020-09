Corona und Förderschulen: So läuft der Schulstart in Ursberg

Die Förderschulen des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg im Landkreis Günzburg bereiten sich derzeit auf den Schulstart in der kommenden Woche vor. Dabei wollen sie sich prinzipiell an die von der Staatsregierung vorgegebenen Maßnahmen halten – auch was die Maskenpflicht und die Abstandsregeln betrifft.

Körperliche, geistige und psychische Einschränkungen

Jedoch müsse man darauf Rücksicht nehmen, dass einige Schüler – etwa aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Einschränkungen keine Maske tragen könnten. "Aber die Erfahrungen haben gezeigt, dass sich die meisten Schüler bemühen, ihre Maske aufzulassen und dadurch geschützt fühlen", so Christiane Nerb, die Leiterin einer der drei Förderschulen.

Die Mimik muss sichtbar sein

Brigitte Lang, die die Förderschule mit Schwerpunkt "Hören" leitet, betont: "Für manche unserer Kinder ist es sehr schwierig, weil unsere Kinder hörgeschädigt sind. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, viel aus der Mimik des Gegenübers herauszulesen, um die Bedeutung dessen, was sie nur bruchstückhaft wahrnehmen, besser verstehen können. Deswegen weichen wir oft auf die Gesichtsvisiere aus, damit das ganze Gesicht gesehen werden kann."

"Die Kinder brauchen Nähe"

Auch die Abstandsregeln sollen prinzipiell eingehalten werden, so die Schulleiterinnen, jedoch sei auch das nicht immer möglich. Gerade Kinder mit Kommunikationsschwierigkeiten bräuchten eine gewisse Nähe zu den Betreuern: "Die Kinder brauchen die Nähe, die müssen jemanden anfassen, wohin ziehen können, um ihm mitteilen zu können, welches Bedürfnis gerade ansteht, weil die Kinder das über die Sprache nicht machen können."

Rein in die vollen Schulbusse

Auch die Schulleiterin des sonderpädagogischen Förderzentrums, Ulrike Egger, spricht von einer "besonderen Herausforderung", gerade was die Förderschulen angeht. Ihre Schule sei nicht "nur ein Lern-, sondern auch ein Lebensraum", so Egger. Sie sieht auch eine gewisse Problematik, wenn die Schulen zwar alles tun, um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, die Kinder danach aber in volle Schulbusse steigen.

Die Freude überwiegt

Trotz aller Schwierigkeiten überwiegt bei allen drei Schulleiterinnen aber ein Gefühl: Die Freude – sowohl bei Lehrern, als auch bei Schülern, dass die Schule wieder losgeht. Das betonen sie ausdrücklich. Die Förderschulen in Ursberg sind staatlich anerkannte Privatschulen, die dem kirchlichen Dominikus-Ringeisen-Werk zugeordnet sind, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung.