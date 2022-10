Corona und Energiekosten: Reha-Einrichtungen schlagen Alarm

"Viele Einrichtungen kämpfen um ihr Überleben", sagt Sonja Borzel, Geschäftsführerin des AWO Gesundheitsservice. Besonders kleinere Einrichtungen, wie die beiden Mutter-Kind-Kliniken in Bad Windsheim und Gunzenhausen könnten die gestiegenen Kosten kaum noch tragen. Denn die Vergütungssätze, die die Kliniken von den Krankenkassen erhalten, wurden vor dem Ukraine-Krieg ausgehandelt. Diese seien aber bei weitem nicht mehr kostendeckend.

Brandbrief an die Bundesregierung

"So schlimm war es noch nie", sagt Borzel weiter. Schon in der Coronazeit hätten viele Einrichtungen nur durch den Rettungsschirm der Bundesregierung und Ausgleichszahlungen für die Hygienemaßnahmen überlebt. Diese werden aber seit Juli nicht mehr gezahlt, obwohl sich an den Vorschriften wie das Tragen von FFP2-Masken und regelmäßigen Tests nichts geändert hat. Weil nun auch noch die hohen Energiekosten hinzugekommen sind, haben zwölf Träger, darunter der AWO Gesundheitsservice, Caritas, Diakonie und das Müttergenesungswerk einen Brandbrief an das Bundesgesundheitsministerium geschrieben.

Bedarf an Reha-Maßnahmen gestiegen

Denn wenn Einrichtungen geschlossen werden müssten, gehe das zu Lasten derer, die die Hilfe dringend benötigen. Durch Corona sei der Bedarf an Kuren gestiegen. Zum einen für Long-Covid-Patienten, aber auch für Familien, die in der Coronazeit besonders belastet waren. Die Nachfrage übersteige schon jetzt bei weitem das Angebot. Die AWO plant deshalb die Mutter-Kind-Klinik in Bad Windsheim zu erweitern, um statt bisher 36 künftig 50 Familien aufnehmen zu können. Im kommenden Jahr soll mit dem Bau begonnen werden. Trotz gestiegener Baukosten um mindestens zehn Prozent will die AWO an dem Projekt festhalten.

Einsparungen zu Lasten der Patienten

Auch für externe Dienstleistungen haben sich die Kosten laut Borzel massiv erhöht. Physiotherapeuten oder beispielsweise die Therme in Bad Windsheim, mit der es eine Kooperation gibt, geben ihre Mehrkosten an die Reha-Einrichtungen weiter. Schon jetzt laute die Antwort der Krankenkassen an Einrichtungen, die beispielsweise eine eigene Sauna haben: "Dann müsst Ihr Euch halt überlegen, ob Ihr die aufschließt."

Finanzielle Belastungen abfangen

Die Reha-Einrichtungen fordern von der Politik, die Hygienepauschalen für die Dauer der Pandemie wiedereinzuführen. Zudem sei in den Jahren 2020 und 2021 im Reha-Bereich viel Geld eingespart worden, dadurch, dass Kuren wegen Corona nicht stattfinden konnten. Dieses Geld solle nun den Einrichtungen wieder zugesprochen werden, beispielsweise als Inflationsausgleich. Denn schon jetzt sind die Wartezeiten auf einen Rehabilitationsplatz lang. Ohne einen finanziellen Ausgleich sei schon jetzt absehbar, dass weitere Therapieplätze wegfallen, so Reha-Verbände.