Kino, Club, Bar: Hat sich das Kennenlernen verändert?

Der Abend mit Psychologe Rüdiger Maas vom Institut für Generationenforschung startet vor dem Augsburger Kino Thalia. "Wir werden heute kein ängstliches Verhalten, keinen Abstand mehr erkennen", so die Vorhersage des Psychologen.

Im Kino ist wenig los, es riecht nach Popcorn, James Bond wird gleich gezeigt. Der Kinosaal ist nur schwach besucht. Nur ein paar der roten Sessel sind belegt. Auf einem sitzt Lena neben ihrem Freund. "Tatsächlich fühle ich mich schon wohler, wenn weniger Leute jetzt im Kinocenter sind."

Beunruhigt, wenn der Nachbar hustet

Wie ginge es ihr, wenn sich nun jemand hustend und niesend neben sie setzen würde? "Also vorhin in der Tram saß schon einer neben uns, der gehustet hat. Und tatsächlich ist es etwas, was mich immer beunruhigt."

Ob wir uns vor Menschen mit Erkältungssymptomen ängstigen, hängt vor allem vom Umfeld ab, glaubt Psychologe Maas: "Hier ist erstmal das Bedürfnis nach dem Kinofilm Nummer eins, und dann rutscht das Bedürfnis nach Sicherheit ein Stück nach hinten. Wenn ich aber etwas nicht freiwillig mache, sondern es nutzen muss, dann stört mich das viel mehr, wenn jemand hustet."

Dating in Corona-Zeiten

Ob das ein Corona-Phänomen ist, zieht Maas jedoch in Zweifel: "Die Frage ist, ob uns das nicht auch schon früher gestört hat und wir nun einfach mehr darauf achten, weil wir es uns zwei Jahre antrainiert haben."

Vom Kino geht es weiter in eine Bar, wo mehr los ist. Wie ist das, wenn man jemanden neu kennenlernen will? In einer Ecke sitzen Moritz und Anastasia. Es ist ihr erstes Date. Über Tinder haben sie sich kennengelernt. Ist Corona vor dem ersten Treffen ein Thema? Für Moritz jedenfalls nicht, er ist geimpft und fühlt sich sicher. "Wir haben uns entschieden, in eine Bar zu gehen. Deswegen habe ich gedacht, dass er entweder eine Impfung oder einen Test hat. Deswegen habe ich nicht danach gefragt", sagt Anastasia.

Corona-Leugner sind ein Thema

Doch was, wenn Corona im Lauf des Abends doch zum Thema wird? Mit einer Corona-Leugnerin, sagt Moritz, könnte er jedenfalls nicht zusammen sein. Auch andere Gäste in der Bar, die wir dazu befragen, sehen das so: "Wenn man jemanden kennenlernt, fragt man sich das schon vorher, ob das jetzt ein Corona-Leugner ist."

Corona-Leugner seien eher zwischen 30 und 50, sagt Maas, der mit seinem Institut regelmäßig statistische Befragungen zur Pandemie durchführt. "Für junge Leute wirkt das eher ein bisschen seltsam. Ein bisschen komisch. Da stimmt irgendetwas nicht. Wieso sollte denn jemand was anzweifeln, das existiert?"

"Sieht aus wie vor Corona"

Ein paar hundert Meter weiter ein Club. Vor den Türstehern eine enge Schlange. Ein paar Meter daneben eine kleine Gruppe. "Sieht aus wie vor Corona", meint der Psychologe. "Hier Dosenbier in der Hand, alle stehen eng beieinander. Erstsemester, die sich anscheinend noch gar nicht so lange kennen."

"Man kann doch nicht wegen Corona jetzt sagen: 'nee, man will sich nicht mehr näherkommen'", sagt Studentin Julia. Eine Sichtweise, die Rüdiger Maas teilt: "Solche Gefühle zu unterdrücken, das kann nicht gesund sein."

Was es mit dem Cave-Syndrom auf sich hat

"Letztens waren wir in einem Club, der war mit 1.500 Leuten gefüllt, die alle den Drang hatten, sich auszuleben", berichtet Julia. Sie hat das Gefühl, dass sich manche jungen Menschen nach der Öffnung von Bars und Clubs unter Druck fühlen. Dass sie meinen, nun unbedingt weggehen zu müssen, um das Verpasste nachzuholen.

Psychologe Maas glaubt, dass rund 15 Prozent vom sogenannten "Cave-Syndrom" betroffen sind, die also sprichwörtlich nicht mehr aus ihrer Höhle hinaus können oder wollen. Das alleine findet Maas aber nicht bedenklich. Meist handele es sich um eine "Anpassungsverzögerung", die sich bei den meisten in den nächsten Monaten von alleine auflösen wird.

Problematisch sei es nur, wenn Menschen, die vor der Pandemie offen und extrovertiert waren, nun in sich gekehrt seien und den Kontakt mit der Außenwelt scheuen würden. "Da muss man dann schon nachbohren", findet der Psychologe.