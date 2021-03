Corona und das Fassbier-Problem: Brauerei betreibt "Tankstelle"

Was tun, wenn die Gasthäuser geschlossen haben und niemand Fassbier braucht? Auch die Privatbrauerei Oechsner in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg hat sich darüber im Corona-Lockdown den Kopf zerbrochen, denn das gebraute Bier hält sich nicht ewig. Zumindest einen kleinen Teil davon will die Brauerei nun direkt an Bierfreunde in der Region loswerden: mit einer Fassbiertankstelle.

Mobile Schankanlage wird zur Fassbiertankstelle

Erneut hatte die Biertankstelle der Brauerei nachmittags für drei Stunden geöffnet. An der mobilen Schankanlage im Brauereihof können Kunden mit eigenen Gefäßen vorbeikommen und sich Fassbier holen. Der Liter kostet 1,50 Euro. Brauerei-Geschäftsführer Dietrich Oechsner sitzt derzeit auf "vielen, zu vielen" vollen Bierfässern, die wegen des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht ewig lagern können. "Wegschütten sollte immer die letzte Option sein", sagte Oechsner dem BR.

Bierbrauer mit Leib und Seele

"Ich bin mit Leib und Seele Bierbrauer, da tut es furchtbar weh, wenn man Bier wegschütten muss", so der Brauereichef. Bei der Wahl der mitzubringenden Gefäße sei der Phantasie der Kunden "keine Grenzen gesetzt". Es gibt allerdings auch an einer Biertankstelle coronabedingt gewisse Verhaltensregeln: Kunden müssen auf dem Brauereigelände FFP2-Masken tragen und die Sicherheitsabstände einhalten. Wegen der Hygiene-Vorgaben dürfen Kunden das Bier nicht auf dem Brauereigelände trinken.