Corona und Co: Wie gut ist der Katastrophenschutz?

Ein Virus überträgt sich aggressiv von Mensch zu Mensch – und hat bereits Europa erreicht. Dieses Szenario wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) im Jahr 2007 in einem Pandemie-Probealarm durchgespielt. Schon damals wurde bemängelt, dass in vielen Krankenhäusern und bei den niedergelassenen Ärzten das erforderliche Material für den Katastrophenfall fehlt. Die Hauptfrage damals war, wer die Kosten dafür trägt. Aber es gibt durchaus Handlungsanweisungen aus dieser Zeit.

"Die Fachleute vom Robert-Koch-Institut gehen davon aus, dass es nur eine Frage des 'Wann' ist, wann eine solche Pandemiewelle auch Deutschland treffen kann. Wir stehen nicht vor Beginn einer solchen Krisenlage, aber wir müssen uns darauf einstellen und darum ist es wichtig, dass wir ein solches Szenario auch üben." Christoph Unger, BBK im Jahr 2007

Pandemie war auch 2012 bereits Thema

2012 dann beschäftigten sich Experten erneut dem Thema Pandemie. Diesmal in einer Risikoanalyse von BBK und Robert-Koch-Institut. Es wird ein weltweiter Ausbruch eines SARS-Virus durchgespielt. Das Ergebnis: Schulen müssen schließen, Großveranstaltungen abgesagt werden. Bei Schutzmaterial und Medizinprodukten entstehen Engpässe. Der Bericht wurde dem Bundestag vorgelegt. Ein brisantes Papier, das die Politiker aber offenbar nicht interessierte.

"Als der Bericht 2012 dem Bundestag vorgelegt wurde, wurde er ohne Aussprache um 23 Uhr zur Kenntnis genommen. Da können Sie sich vorstellen, was für Konsequenzen das hat. Nämlich eher keine." Albrecht Broemme, Katastrophenschutzexperte

2017 sogar "Chefsache" der Kanzlerin

Auch international wurde geübt: 2017 gibt es ein Planspiel, in dem die G20-Gesundheitsminister ihre Reaktion auf den Ausbruch der tödlichen Atemwegserkrankung MERS üben. Es war Bundeskanzlerin Angela Merkel, die das Thema Pandemie während Deutschlands G20-Vorsitz zur Chefsache machte. Die G20-Staaten diskutierten, wie sie sich für den Kampf gegen ein tödliches Virus besser wappnen können.

"Wir haben in diesem Zusammenhang auch auf die Rolle von Pandemien hingewiesen, die dazu führen können, dass die gesamte Stabilität der Weltwirtschaft in Frage gestellt werden kann. Und in der Kombination mit der Weltbank sind wir, glaube ich, jetzt besser gerüstet, um auf Pandemien geschlossener, einiger und auch schneller antworten zu können." Angela Merkel, Bundeskanzlerin im Jahr 2017

Chaos beim Katastrophenfall

Und trotzdem: Deutschland war nicht gut vorbereitet, als Anfang März 2020 die Pandemie Realität wird. Von Anfang an ist der Mangel an Schutzausrüstung allgegenwärtig. Als Mitte März die Infektionszahlen in Deutschland dramatisch anstiegen, reagierte der Staat mit strengen Kontaktbeschränkungen. In Bayern wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Schulhöfe blieben leer, Geschäfte geschlossen, das öffentliche Leben stand still. Aber es gab keine Pause für die Katastrophenschützer. Doch wer sind die?

Katastrophenschutz als Ehrenamt

Den Katastrophenschutz übernehmen Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) mit ihren ehrenamtlichen Mitgliedern. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn sich die Bevölkerung nicht mehr selbst helfen kann. Zum Beispiel bei Naturkatastrophen wie Hochwasser, bei Unglücken wie schweren Verkehrsunfälle oder eben bei Pandemien. Auch während Corona brachten diese Organisationen mehr Ordnung in das Chaos: Sie stemmten die Logistik in der Materialbeschaffung und -verteilung, sogar Notkrankenhäuser entstanden unter ihrer Federführung. Der Einsatz dafür ist dennoch hart: Die Ehrenamtlichen – Menschen mit Familien und Berufen – sind ohne Aussicht auf ein Ende im Dauereinsatz.

Vorsorge statt Durchatmen

Im Juli 2020 wurde der Katastrophenfall in Bayern aufgehoben. Die Infektionszahlen waren gesunken. Aufatmen konnte man dennoch vielerorts noch nicht. Die Vorsorge lief und läuft mit Blick auf eine mögliche zweite Welle auf Hochtouren. Es werden Pandemiepläne ausgearbeitet. Die hatte nämlich kaum ein Krankenhaus, eine Behörde oder Unternehmen in der Schublade. Und wenn doch, waren sie oft längst nicht mehr aktuell.

"Ein Plan ist nur so gut, wie auch seine Aktualität ist. Und es gibt Pandemieplänen, das habe ich von vielen Stellen auch gehört, da standen noch Namen drauf von Leuten, die schon gestorben sind, die man da benachrichtigen muss. […] Ich muss solche Pläne zweimal im Jahr überarbeiten und überarbeiten." Albrecht Broemme, Katastrophenschutzexperte

Der Warntag

Ein weiterer Baustein in der Vorsorge: Am 10. September wurde ein bundesweiter Warntag – der erste seit der Wiedervereinigung - angesetzt. Denn die Bevölkerung soll schließlich auch bei möglichen Gefahren zuverlässig gewarnt werden können – das ist der Kernauftrag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Um Punkt 11 Uhr sollten überall Sirenen heulen und Mobiltelefone brummen. Doch vielerorts war es still: Sirenen blieben stumm, weil die Technik versagte oder längst abgebaut war. Und die WarnApps reagierten fast überall zu spät. Der Warntag - eine Pleite? Zumindest hat die Übung gezeigt, wo die Fehler liegen.

Ein Fazit

Viele Experten erwarten inzwischen eine zweite Welle. Bleibt die Frage: Haben Politiker aus der Corona-Krise genügend gelernt? Und sind sie deshalb auch besser auf mögliche andere Katastrophen vorbereitet? Eines ist mittlerweile klar: Dass die Krise vor Ort gemeistert werden konnte, ist ein großer Verdienst der Katastrophenschützer. Katastrophenschutz mit Ehrenamtlichen – das muss bis zum Ende der Pandemie weiter funktionieren. Wie lange sie noch kämpfen müssen, weiß keiner.