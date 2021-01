Corona und brüchiges Eis - Polizei sperrt Nymphenburger Kanal

Das Eis am Nymphenburger Schlosskanal ist nicht mehr tragfähig. Das sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag dem Bayerischen Rundfunk. In kurzer Zeit sind zwei Personen eingebrochen, beiden gehe es glücklicherweise gut, sie konnten laut Polizei nass, aber unverletzt nach Hause gehen. Der Schlosskanal dürfe deshalb aber nun nicht mehr betreten werden.

Der Polizei war es vorher schon zu eng auf dem Eis

Bereits vorher hatte die Münchner Polizei sich heute Nachmittag mit einer Bitte an die Medien gewandt. So sei das Eis am Nymphenburger Kanal zwar dick genug, um betreten werden zu dürfen, allerdings seien deshalb sehr viele Menschen unterwegs.

Keine Mindestabstände, manche ohne Maske

Mindestabstände würden oft nicht eingehalten, auch werde eine Mund-Nasen-Bedeckung von vielen Menschen nicht getragen. Die Polizei hat angekündigt, weiter vor Ort zu sein. um auf die Einhaltung der Infektionsschutzregeln hinzuweisen.