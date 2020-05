Corona und Arbeitsrecht: Diese Rechte haben Sie im Job

Erst Kurzarbeit, dann Job weg? Viele Menschen müssen derzeit mit weniger Geld auskommen. Andere sitzen im Homeoffice und versuchen, Familie und Beruf gleichzeitig zu managen. Jörg Kessel, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Würzburg, klärt auf, welche Arbeitsrechte in der Krise gelten. Er stellt fest: Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist die Zahl der Fälle in seiner Kanzlei deutlich gestiegen.

Kurzarbeit: Das muss man beim Nebenjob beachten

Die aktuelle Lage bringt viel Unsicherheit mit sich. Das zeigt unser BR24Live über die Veränderungen in der Arbeitswelt. Viele Userinnen und User bangen um ihren Job, sind in Kurzarbeit oder wurden bereits gekündigt. Wer in Kurzarbeit ist, bekommt nur bis zu 67 Prozent seines bisherigen Lohns. Viele fragen sich nun, ob sie mit einem Nebenjob den Verdienstausfall ausgleichen dürfen. Anwalt Jörg Kessel sagt dazu: "Ein Zuverdienst bei Kurzarbeit ist möglich."

Früher sei das nicht erlaubt gewesen, doch in der Corona-Krise wurde diese Regelung vorübergehend gelockert – die Regelung ist vom 1. April bis zum 31. Oktober 2020 in Kraft. Doch Vorsicht wegen der Besteuerung, mahnt der Arbeitsrechtsexperte. Am Jahresende zeige sich, wie hoch die Steuerlast durch die verschiedenen Einkünfte tatsächlich ist und was dann gegebenenfalls an Steuern abgezogen beziehungsweise gezahlt werden muss.

Nur wer während der Kurzarbeit eine Beschäftigung in einem systemrelevanten Bereich aufnimmt, muss sich laut Bundesagentur für Arbeit das dabei verdiente Entgelt nicht auf das Kurzarbeitergeld anrechnen lassen. Dabei darf das Gesamteinkommen aus noch gezahltem Arbeitseinkommen und dem Kurzarbeitergeld sowie dem Hinzuverdienst das normale Nettoeinkommen nicht übersteigen.

Selbstständige können Verdienstausfall geltend machen

Vor allem Selbstständige leiden unter der Krise. BR24-Userin Nicola Baudrexl schreibt: "Ich bin selbständige Bergwanderführerin, kann meinen Beruf aber momentan nicht ausüben, weil es mir durch das Infektionsschutzgesetz untersagt wird. Habe ich dadurch Anspruch auf Schadensersatz?"

Ja, antwortet Anwalt Jörg Kessel. Auch Selbstständige dürfen in der Corona-Krise Schadensersatz geltend machen. "Das ist gesetzlich geregelt worden", versichert der Experte. Die Berechnung des monatlichen Einkommens gestaltet sich bei Selbstständigen jedoch schwieriger, weil sie meist nicht jeden Monat dieselben Einkünfte haben. Laut Jörg Kessel werden Einkünfte aus der Vergangenheit herangezogen, um die Höhe des Schadenersatzes zu bestimmen.