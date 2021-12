Corona und 2G sorgen für verheerendes Weihnachtsgeschäft

Fragt man die Einzelhändler in der Nürnberger Innenstadt, so war das Weihnachtsgeschäft eine Katastrophe für sie. Und auch jetzt läuft das Geschäft nicht so, wie in der Vor-Coronazeit. So hat Haraldd Lehmeier in seinem Geschäft für Herrenmode in Nürnberg rund um Weihnachten normalerweise immer gut zu tun, doch jetzt herrscht Flaute. Kaum Kunden, die hier vorbeikommen –für ihn ein Desaster.

Geschäft für Herrenmode überlebt nur dank Stammkunden

"Das Weihnachtsgeschäft lief sehr holprig, gelinde gesagt. Gott sei Dank, habe ich meine Stammkunden", sagt der Herrenmoden-Spezialist. Hätte er nicht seine Stammkunden, so würde es ihn nicht mehr geben, wie er betont. Dank der 2G-Regelung, die bis gestern noch für Bekleidungshändler galt, konnte der Modehändler zwar in diesem Jahr vor Weihnachten sein Geschäft geöffnet lassen – doch die umsatzschwachen Monate davor konnte das nicht wettmachen. Wie er festgestellt hat, gehen viele seiner Kunden aus Angst nicht mehr in die Stadt. Zudem fehle das Geschäft durch die Touristen.

Zusatzkosten und Umsatzeinbußen sind die Regel

In einem Haushaltswarenladen in der Nürnberger Innenstadt lief das Weihnachtsgeschäft gut. Durch die 2G-Regelung durften Kunden ins Geschäft, allerdings entstanden durch die Eingangskontrollen zusätzliche Ausgaben. 15 bis 20 Prozent Kosten seien so zusammen gekommen, allerdings sei das Weihnachtsgeschäft einigermaßen gut gelaufen.

Doch das ist ein Einzelfall, denn viele Geschäfte haben Umsatzeinbußen von 30 oder mehr Prozent gemacht, verglichen mit einem normalen Weihnachtsgeschäft. Klaus Harl, Inhaber von Küchen Losch und Mitglied im Handelsverband in Nürnberg, befürchtet, dass deshalb einige Einzelhändler ihr Geschäft aufgeben müssen, denn sie wüssten nicht mehr, wie es ohne das normale Weihnachtsgeschäft weitergehen soll.

Online-Handel legt 20 Prozent zu

Während der stationäre Einzelhändel laut Handelsverband Bayern zweistellige Umsatzrückgänge verkraften muss, hat der Online- Handel um über 20 Prozent zugelegt. Immerhin: Rund ein Drittel der bayerischen Einzelhändler nutzt auch das Internet als Verkaufsplattform. Für Harald Lehmeier ist das keine Option, er hofft auf bessere Zeiten. Er sei ein "Stehaufmännchen", habe sich das alles selbst erarbeitet und sei "unkaputtbar".

Wird sich Nürnbergs Innenstadt verändern?

Doch, so viel Durchhaltevermögen wie Harald Lehmeier haben sicher nicht alle Einzelhändler in Nürnberg. Einige werden in Zukunft wohl verschwinden und klar ist auch: Das Stadtbild, so wie wir es kennen, wird sich dann verändern.