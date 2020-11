Corona überstehen: Das lassen sich Hotels in München einfallen

Hotelzimmer statt WG-Zimmer

Wegen Corona dürfen im November keine Touristen und Touristinnen in Hotels übernachten. Auch nicht in den fünf Appartement-Hotels, die die Derag Livinghotels AG in München betreibt. Eigentlich vermietet die Hotelgruppe ihre Appartements meist an Geschäftsreisende oder Projektgruppen. Die fallen wegen Corona weg.

Damit die Hotels nicht leer stehen, habe man die Angebote an die Nachfrage angepasst. Das seien in München vor allem junge Menschen auf Wohnungssuche, erklärt Pressesprecherin Alexandra Köhnlechner. Man habe die Preise für 30 Tage Miete an das Mietverhältnis in München angepasst. "Irgendwie müssen wir als Hotelgruppe eine Nullnummer hinbekommen", sagt Köhnlechner. Was sie damit meint: Möglichst kein Minus machen.

Wohnen in der Jugendherberge

Möglichst kein Minus machen: Das versuchen auch die Jugendherbergen in Bayern. Denn dort fehlen jetzt schon zum zweiten Mal Schulklassen und Reisende. Die erste Corona-Hochzeit habe man nur aufgrund der Corona-Hilfen überstanden, erklärt Marko Junghänel. Er ist Pressesprecher beim Landesverband der Jugendherbergen in Bayern.

Im neuen Teil-Lockdown setzt der Verband ebenfalls auf Studierende auf Wohnungssuche. Ganz so glamourös wie im Appartement Hotel ist das nicht. Aber deutlich preiswerter. Vier Wochen im Einzelzimmer kosten in München zum Beispiel 579 Euro. Mit Frühstück sind es dann 649 Euro. Auch die Jugendherbergen in Bayreuth, Passau, Regenburg, Würzburg und Eichstätt bieten Zimmer für eine kurzfristige Miete an.

"Das soll keine dauerhafte Lösung sein, sondern den Start ins erste Semester erleichtern", sagt Pressesprecher Marko Junghänel. Das neue Semester hat am Montag gerade erst begonnen. Die Nachfrage ist hoch. Rund ein Dutzend Anfragen bekomme die Jugendherberge in München täglich wegen der Studi-Zimmer. Bisher seien aber nur zwei Verträge unterschrieben. In der Jugendherberge in München ist also noch Platz.

Home Office im Hotel

Wer nicht gleich in ein Hotel ziehen möchte, kann dort auch erstmal nur arbeiten. Was im Frühjahr bereits angeboten wurde, wird auch im aktuellen Teil-Lockdown weiter fortgeführt: Home Office im Hotelzimmer. Auf dem Portal "homeoffice-im-hotel.de" können sich Hotels registrieren und ihre freien Zimmer als Arbeitsplatz anbieten. In München und Umgebung werden auf der Website über 50 Hotels zur Auswahl angezeigt.

Hotel schließen

Aber nicht für jedes Hotel kommt eine dieser kreativen Lösungen infrage. "Viele Hotels machen zu, weil es sich nicht mehr lohnt", sagt Frank-Ulrich John, Pressesprecher des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Die Hotelbranche allgemein sei im Moment "komplett am Boden", so der Pressesprecher. Der Verband gehe von einer großen Pleitenwelle im ersten oder zweiten Quartal 2021 aus. Denn gestundete Beiträge und Kredite müssten irgendwann abbezahlt werden.

Betrachtet man die aktuellen Zahlen zum Tourismus in Bayern, wird das Ausmaß der Verluste in diesem Corona-Jahr deutlich. Im Zeitraum von Januar bis August 2020 gab es in Bayern knapp 40 Prozent weniger Übernachtungen als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. In München ist die Anzahl der Übernachtungen noch stärker zurückgegangen: Um mehr als 55 Prozent. Der aktuelle Teil-Lockdown ist da noch nicht mit einberechnet. Die Zahlen gehen aus einer Erhebung des Bayerischen Landesamt für Statistik hervor. Die Anzahl der Übernachtungen bezieht sich auf Beherbergungsbetriebe und Campingplätze mit mindestens zehn Betten oder Stellplätzen.

Dass die Übernachtungen in München stärker zurückgegangen sind als im bayernweiten Durchschnitt liege vor allem daran, dass viele Events und Kongresse ausgefallen seien, erklärt Frank-Ulrich John, Pressesprecher des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Außerdem hätten viele Menschen lieber Urlaub in der Natur als in der Großstadt gemacht, so John.