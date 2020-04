Corona trifft Regensburger Straßenzeitung "Donaustrudl"

Für die Verkäufer der Regensburger Straßenzeitung "Donaustrudl" ist es eine schwierige Situation: Der Zeitungsverkauf ist gestoppt. Der Sicherheitsabstand sei beim Verkauf auf der Straße nur schwer einzuhalten, sagt Verkäufer und "Donaustrudl"-Vorstand Andreas Will.

Zwar werde bereits zusammen mit der Stadt an neuen Konzepten gearbeitet, doch bis dahin müssen die Verkäufer mit noch weniger Geld auskommen als vor der Krise. Viele leben von der Grundsicherung, die sie jetzt nicht mehr durch den Zeitungsverkauf aufbessern können, sagt Will.

Der Verein versucht, den Verkäufern trotzdem zu helfen. Regelmäßig organisiert der "Donaustrudl" mit dem Verein "Regensburger Herzen" eine Lebensmittelausgabe. Gerade am Monatsende ist das Geld bei vielen besonders knapp. Auch Supermarkt-Gutscheine werden für die Verkäufer gespendet.

Tausende Zeitungen sind liegen geblieben

Normalerweise verkaufen die Verkäufer 6.000 bis 7.000 Hefte pro Monat. Doch schon von der März-Ausgabe der Straßenzeitung blieben tausende übrig. Die April-Ausgabe ging erst gar nicht in den Druck. Der finanzielle Schaden sei das eine, sagt Will. Die fehlende Aufgabe sei aber ähnlich gravierend.

"Gerade für Menschen, die problembehaftet sind, ist es wichtig, eine Struktur einhalten zu können. Wenn die wegfällt, besteht die Gefahr, dass sie in alte Muster zurückfallen." Andreas Will, Donaustrudl Regensburg

Erschwerend komme hinzu, dass viele der Verkäufer durch das Corona-Virus besonders gefährdet sind und zu Risikogruppen gehören. Dazu kommen noch die Ausgangsbeschränkungen der vergangenen Wochen, die Menschen in Schwierigkeiten besonders belasten, sagt Will.

Um zumindest den finanziellen Schaden für die Straßenzeitungs-Verkäufer ein wenig auszugleichen, haben sich die Verantwortlichen etwas einfallen lassen: Die April-Ausgabe des "Donaustrudl" kann jetzt auch online gelesen werden (www.donaustrudl.de). Wer will kann den Verkaufspreis spenden.

Verantwortliche loben Solidarität

Die Erlöse aus der neuen Onlineausgabe kommen den Verkäufern zugute, sagt Will. Insgesamt sei die Hilfsbereitschaft in Regensburg aktuell groß - nicht nur beim "Donaustrudl", sagt Reinhard Kellner, Vorsitzender der Sozialen Initiativen in Regensburg, einem Zusammenschluss vieler Hilfsgruppen. Die Einrichtungen hätten sich neue Wege einfallen lassen, um Menschen in Not in der aktuellen Lage zu helfen. Es gibt zurzeit viel Solidarität in der Gesellschaft, sagt Kellner.

Am Ende könnte die Corona-Krise so vielleicht auch eine Chance sein, hofft Andreas Will: "Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Menschen jetzt in sich gehen und sagen, hey, wir packen es jetzt neu an. Aber anders, besser, menschlicher."