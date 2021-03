Corona-Tote: Auch in Nürnberg Schweigeminute

Im Freistaat wird um 14.30 Uhr mit einer Schweigeminute an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert. Zudem hat die Staatsregierung Trauerbeflaggung an allen staatlichen und öffentlichen Gebäuden angeordnet. Auch in Nürnberg wird der knapp 13.000 Corona-Toten in Bayern gedacht.

Seelsorge in den Kirchen

In mehreren Kirchen in Nürnberg läuten die tiefsten Glocken (14 und kurz vor 14.30 Uhr), um an die Toten der Pandemie zu erinnern und die Verbundenheit mit den trauernden Angehörigen auszudrücken. Um die Angehörigen zu unterstützen stehen zum Beispiel in der Egidienkirche und in der Sebalduskirche Seelsorger bereit, sagt der Sebalder Pfarrer Martin Brons. In der Sebalduskirche wird auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) zu der Schweigeminute erwartet.

Im Anschluss singen Mitglieder der Kinderkantorei und Gebete werden gesprochen. In ganz Nürnberg stehen zudem um 14.30 Uhr die Busse und Bahnen für eine Minute still, um so den Toten zu gedenken, teilt die VAG mit.