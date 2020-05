Corona-Todesfall: Polizei durchsucht Klinik in Schaufling

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit einem Corona-Fall hat die Polizei eine medizinische Einrichtung in Schaufling im Landkreis Deggendorf durchsucht. Es handele sich um ein umfangreiches Ermittlungsverfahren, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kripo Straubing ermittelten demnach unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in einem Fall sowie fahrlässiger Körperverletzung in einem weiteren Fall.

"Durch eine Anzeige ergaben sich Hinweise, dass die vorgeschriebenen Schutz- und Hygienemaßnahmen in der Einrichtung möglicherweise nicht ordnungsgemäß umgesetzt und vollzogen wurden", heißt es wörtlich in einer Mitteilung der Polizei. Es sei möglich, dass dadurch ein "größerer Personenkreis" einer Ansteckungsgefahr durch das Virus Sars-Cov-2 ausgesetzt gewesen sei.

82-Jährige stirbt nach Infektion

Ein 82-jährige Frau sei nach dem Besuch der Einrichtung an der Erkrankung Covid-19 gestorben. "Die Gründe für die Infektion der Frau sind Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen", wie es weiter heißt.

Bei der betroffenen Einrichtung handelt es sich einem Bericht der "Passauer Neuen Presse" zufolge um eine Rehabilitationsklinik der Asklepios-Gruppe. Die Reha-Klinik würde während der Pandemie auch einige Corona-Patienten behandeln.

Die Polizei teilte mit, die Einrichtung habe die Ermittler bei dem Einsatz unterstützt. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.