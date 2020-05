Corona-Todesfall: Klinik in Schaufling im Visier der Ermittler

Es war ein großer Polizeieinsatz am Mai-Feiertag: Polizisten und Mitarbeiter des Gesundheitsamts Deggendorf durchsuchten die Asklepios-Klinik in Schaufling. Die Klinik ist eigentlich ein Reha-Zentrum, derzeit aber auch ein Behelfskrankenhaus. Der Grund für die Durchsuchung: Hygienevorschriften in Schaufling können nach Aussagen von Klinik-Mitarbeitern angeblich nicht eingehalten werden. Deswegen ermitteln jetzt die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizei Straubing.

Vorwurf der fahrlässigen Tötung

Der Vorwurf gegen das Klinikum: Fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und mögliche Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz. Eine 82-jährige Patientin, die sich mit Corona infiziert hatte, soll nach dem Aufenthalt in der Schauflinger Klinik gestorben sein. Am vergangenen Freitag wurde die Klinik deswegen durchsucht, das Gesundheitsamt Deggendorf hat Anzeige erstattet.

Eigentlich Reha-Zentrum, nun Behelfs-Krankenhaus

Es stellen sich Fragen: War die Klinik ausreichend auf die Corona-Patienten vorbereitet? Stehen genügend Personal und vor allem Schutzausrüstung zur Verfügung? Dazu wollte sich die Klinik auf BR-Anfrage nicht äußern. Die Einrichtung geht jedoch aktuell davon aus, dass alle notwendigen Schutzvorkehrungen getroffen wurden.

Im Gegensatz zu der Asklepios-Klinik können sich andere Krankenhäuser voll auf die Corona-Patienten konzentrieren. Das Krankenhaus Bogen etwa ist aktuell ein solches Covid-19-Zentrum.

In der Asklepiosklinik in Schaufling hingegen könnte es vorgekommen sein, dass Klinik-Mitarbeiter zwischen Covid-19-Station und Reha-Station die Schutzausrüstung nicht gewechselt haben. In diese Richtung muss jetzt zumindest ermittelt werden.

Ist die Doppelfunktion sinnvoll?

Viele Reha-Kliniken hatten während der Krise keine oder zu wenig Patienten, deshalb fehlen ihnen finanzielle Einnahmen. Dann wurden einige dieser Kliniken zu Behelfskrankenhäusern, werden jetzt also finanziell vom Staat unterstützt. Ob diese Kliniken dies auch leisten können, richtig darauf vorbereitet sind und es genügend geschultes Personal und vor allem auch die Schutzausrüstung gibt, das ist nicht immer klar. Im Fall der Asklepiosklinik in Schaufling werden das die Ermittlungen zeigen.

Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter hält auch nach diesem Vorfall weiter an den Behelfskrankenhäusern fest, mahnt die Betreiber aber zur Sorgfalt:

"Wir haben gar keine andere Möglichkeiten, als Reha-Kliniken auch heranzuziehen. Gerade sie haben darum gekämpft, dass sie aufgenommen werden. Da geht es auch um finanzielle Unterstützung. Das muss ich aber als Betreiber sicherstellen: Wenn ich mich dazu entschließe, dass ich Hilfskrankenhaus werden möchte, muss ich die Vorgaben einhalten." Christian Bernreiter, Landrat Landkreis Deggendorf

Ob sich noch mehr Menschen infiziert haben, und ob die Klinik wirklich etwas falsch gemacht hat – das herauszufinden kann mehrere Wochen dauern, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Am Freitag haben die Polizisten viele Akten und Daten beschlagnahmt sowie rund 20 Klinik-Mitarbeiter befragt. Den Verantwortlichen drohen hohe Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren, so Rudolf Helmhagen von der Staatsanwaltschaft Deggendorf gegenüber dem BR.

Bedauern von Seiten der Klinik

Von der Klinik heißt es, man bedauere den Todesfall der Patientin – ungeachtet der Frage des Verschuldens. Ob jetzt alle Patienten oder Mitarbeiter getestet oder gar isoliert werden müssen, dazu will sich die Asklepios-Klinik nicht äußern. "Ungeachtet der laufenden Ermittlungen führt die Klinik den Betrieb weiter fort. Die Patienten werden weiterhin gut versorgt und es besteht daher kein Anlass zur Sorge für Patienten und Angehörige", so das Statement der Klinikleitung.