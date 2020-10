vor etwa einer Stunde

Corona-Todesfall in Lebenshilfe-Einrichtung in Mellrichstadt

In einer Lebenshilfe-Einrichtung in Mellrichstadt hatten sich ein Großteil der Bewohner und der Mitarbeiter mit Corona infiziert. Viele aktuelle Testergebnisse sind negativ. Eine Seniorin ist jedoch an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung verstorben.