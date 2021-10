Corona-Ticker Unterfranken: Zahlen steigen weiter an

06.00 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken steigen weiter

Die Inzidenzwerte in Unterfranken steigen in den meisten Regionen weiter an. So hat die Stadt Schweinfurt nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts derzeit mit 268,2 den höchsten Wert. Im Landkreis Schweinfurt liegt sie bei 179,8. Im Landkreis Kitzingen steigt der Inzidenzwert auf 166,9. In einem Salat und Gemüse verarbeitenden Betrieb in Albertshofen hatten sich 50 der 135 Mitarbeiter mit Corona infiziert. Dort werden alle, die nicht in Quarantäne sind, nun täglich getestet. Die weiteren Werte: Landkreis Haßberge: 142,4 ↑, Landkreis Miltenberg: 122,7 ↑, Stadt Würzburg: 115,0 ↑, Landkreis Rhön-Grabfeld: 105,6 ↑, Landkreis Aschaffenburg: 97,9 ↑, Landkreis Bad Kissingen: 96,9 ↑, Landkreis Würzburg: 91,0 ↑, Landkreis Main-Spessart: 65,1 ↑, Stadt Aschaffenburg: 55,0 ↑. STOPP

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: