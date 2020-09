Corona-Ticker Unterfranken: Zahlen in Würzburg steigen weiter

13.05 Uhr: 25 Corona-Infektionen in Bad Königshofen

In Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld) gibt es offenbar einen größeren Corona-Ausbruch. Darüber wurde Bürgermeister Thomas Helbling am Samstagabend vom zuständigen Gesundheitsamt in Bad Neustadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) informiert. Am 12. September habe im Raum Bad Königshofen eine Hochzeitsfeier stattgefunden, bei der einzelne Gäste im Nachhinein positiv getestet wurden, so die Behörde. Auf der Feier hätten sich 17 Gäste infiziert. Aktuell sind insgesamt 25 Personen in Bad Königshofen Corona-positiv.

Mehr zu den Corona-Fällen in Bad Königshofen lesen Sie hier.