Corona-Ticker Unterfranken: Testzentrum Würzburg wird winterfest

09.20 Uhr: Corona-Testzentrum in Würzburg wird winterfest

Insgesamt wurden am Testzentrum auf der Talavera zwischen der Eröffnung am 25. August und dem 6. Oktober 18.314 Personen auf Corona getestet. Nun soll es winterfest gemacht werden. Dafür wurde das Testzentrum laut Landratsamt bereits um mehrere hundert Meter versetzt und die bisher genutzte Fläche befestigt. Seit Anfang Oktober dauern die Arbeiten bereits an. Nach Abschluss soll das Testzentrum winterfest und wetterunabhängig in einem Zelt und in Containern untergebracht sein.

Seit 1. Oktober betreibt das Bayerische Rote Kreuz und die Johanniter das Würzburger Testzentrum an der Talavera. Unterstützung gibt es nach wie vor von Bundeswehr-Soldaten. Wer sich testen lassen möchte, muss sich vorher telefonisch (0800 2019 444) oder online anmelden.