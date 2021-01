Corona-Ticker Unterfranken: Senioren zum zweiten Mal geimpft

15.20 Uhr: Zwei weitere Corona-Todesfälle im Landkreis Kitzingen

Am Wochenende sind im Landkreis Kitzingen zwei weitere Todesfälle mit einem positiven Corona-Test hinzugekommen. Ein 92 Jahre alter Mann starb in der Klinik Kitzinger Land. Er war Bewohner der Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach. Er ist der 22. Verstorbene in Folge des dortigen Corona-Ausbruchs. Eine 81 Jahre alte Frau aus dem Landkreis starb in der Geomed Klinik in Gerolzhofen mit einem positiven Corona-Test.

Die Zahl im Landkreis steigt auf 46 Todesfälle.

Zudem informierte das Landratsamt Kitzingen darüber, dass in der kommenden Woche nur Zweitimpfungen durchgeführt werden. Hintergrund sind die Auslieferungsprobleme bei dem Biontech/Pfizer-Impfstoff.