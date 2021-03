Corona-Ticker Unterfranken: Schweinfurt hat niedrigsten Wert

11.50 Uhr: Stadt Schweinfurt hat niedrigsten Wert in Unterfranken

Bei den Corona-Infektionen sind die Inzidenzzahlen in Unterfranken mehrheitlich gestiegen. Die Stadt Aschaffenburg hat mit 64,8 weiterhin laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts den höchsten Wert in ganz Unterfranken. Insgesamt liegen aktuell drei Regionen über dem Grenzwert von 50. Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz in Unterfranken hat weiterhin die Stadt Schweinfurt mit 11,2.

Hier die aktuellen Zahlen im Überblick:

Landkreis Aschaffenburg: 34,4 ↓

Landkreis Würzburg: 31,4 ↑

Stadt Würzburg: 44,6 ↑

Landkreis Kitzingen: 62,5 ↑

Landkreis Schweinfurt: 32,9 -

Stadt Schweinfurt: 11,2 ↓

Landkreis Haßberge: 21,3 ↓

Landkreis Rhön-Grabfeld: 40,2 ↓

Stadt Aschaffenburg: 64,8 ↓

Landkreis Miltenberg: 50,5 ↓

Landkreis Main-Spessart: 30,1 ↑

Landkreis Bad Kissingen: 44,6 ↑