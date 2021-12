Corona-Ticker Unterfranken: Niedrigste Inzidenz in Main-Spessart

05.45 Uhr: Wenig Veränderungen bei den Inzidenzwerten in Unterfranken

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) gibt es im Vergleich zum Vortag nur minimale Veränderungen bei den Inzidenzwerten in Unterfranken. Demnach ist der Wert in sieben unterfränkischen Regionen leicht gesunken und in fünf gestiegen. Mit 330,1 hat die Stadt Schweinfurt immer noch den höchsten Wert in der Region. Den niedrigsten Wert in Unterfranken hat weiterhin der Landkreis Main-Spessart mit 112,7.

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten ist, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die Daten ggf. nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage ergeben könnten.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: