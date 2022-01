Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenz-Anstieg in Schweinfurt

06:10: Deutlicher Inzidenz-Anstieg in der Region Schweinfurt

Die Inzidenzwerte in Unterfranken sind nach Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI) im Vergleich zum Vortag in zehn der zwölf Regionen gestiegen. Die höchste Zunahme gibt es in der Region Schweinfurt: In der Stadt Schweinfurt ist der Wert um 345,1 auf nun 1.506,0 gestiegen. Im Landkreis liegt der Wert nun bei 1.284,9 – dies entspricht einer Steigerung um 226,6.

Die höchste 7-Tages-Inzidenz in Unterfranken hat weiterhin die Stadt Würzburg, auch wenn der Wert hier auf nun 1.863,7 gesunken ist (vorher: 1.939,3). Der Landkreis Rhön-Grabfeld hat weiter die niedrigste Inzidenz in Unterfranken, hier bleibt der Wert auf 970,9. Damit ist der Landkreis Rhön-Grabfeld die einzige Region in Unterfranken mit einer Inzidenz unter der 1000er-Marke.

Die unterfränkischen Zahlen im Überblick: