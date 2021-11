Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte steigen weiter an

05.45 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken – Haßberge über 600

Die Inzidenzwerte in Unterfranken sind laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) in neun von zwölf Regionen gestiegen. Am höchsten ist der Wert im Landkreis Haßberge (606,3). Auch in den Landkreisen Rhön-Grabfeld (588,6) und Schweinfurt (510,2) befindet sich die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin über dem Grenzwert von 500. Alle anderen unterfränkischen Regionen sind unter der 500er-Marke. Den niedrigsten Wert verzeichnet weiterhin der Landkreis Main-Spessart mit aktuell 258,0.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Landkreis Haßberge: 606,3 ↑

Landkreis Rhön-Grabfeld: 588,6 ↑

Landkreis Schweinfurt: 510,2 ↓

Stadt Aschaffenburg: 468,5 ↑

Stadt Schweinfurt: 442,6 ↓

Landkreis Bad Kissingen: 429,4 ↑

Landkreis Kitzingen: 392,6 ↑

Landkreis Aschaffenburg: 387,0 ↑

Landkreis Miltenberg: 383,7 ↑

Landkreis Würzburg: 352,8 ↑

Stadt Würzburg: 352,1 ↑

Landkreis Main-Spessart: 258,0 ↓