Corona-Ticker Unterfranken: Buchungsportal für Kinderimpfungen

Kinderimpfaktion am Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt

Am Rhön-Klinikum Campus in Bad Neustadt findet am 14. Januar ein Sonderimpftag für Kinder statt. Das teilt das Klinik-Unternehmen mit. Kinder ab 12 Jahren könnten zudem sofort geboostert werden. Bereits seit Anfang Dezember versorgt der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt mit seinem eigenen Impfangebot „Covid-19-Impfen Campus“ Bürger in der Region mit Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Um zügig den Bedarf an Impfungen für Kinder zu decken, bietet der Campus nun auch Impfungen für Kinder an. Das teilt das Rhön-Klinikum mit. Die Kinderimpfaktion findet am Freitag, 14. Januar, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr statt. Erziehungsberechtigte haben an diesem Tag die Möglichkeit, ihre Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit dem Kinderimpfstoff von BioNTech/Pfizer gegen Covid-19 impfen zu lassen. Für die Kinderimpfungen ist es zwingend notwendig, dass vorab ein Termin vereinbart wird. Die Termin-Hotline ist werktags von 8 Uhr bis 15 Uhr erreichbar: Telefon 09771 66-27700. Da auch beim Impfstoff für Kinder eine Zweitimpfung notwendig ist, wird bei der Buchung der Erstimpfung automatisch der Termin für die Zweitimpfung mit vereinbart.

Zum Impftermin muss der Impfpass des Kindes und ein aktuelles Ausweisdokument (Kinderausweis, Schülerausweis, Reisepass oder Krankenversicherungskarte) mitgebracht werden. Auch der/die Erziehungsberechtigte muss sich anhand eines gültigen Dokuments (Personalausweis, Reisepass oder Krankenversicherungskarte) ausweisen. Außerdem sollte der Aufklärungsbogen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den Corona-Schutzimpfungen und eine Einwilligungserklärung vorab ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben zur Impfung mitgebracht werden. Beide Dokumente können online auf der Campus-Website heruntergeladen werden.