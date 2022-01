Corona-Ticker Unterfranken: Steigende Inzidenzen

06.50 Uhr: Erneut kein Sebastianifest in Lengfurt mit Exerzieren und Fahnenschwenken

Auch in diesem Jahr kann das weit über Lengfurt hinaus bekannte Sebastianifest nicht mit dem üblichen militärischen Aufzug, Exerzieren und Fahnenschwenken auf dem Marktplatz gefeiert werden wie es die Lengfurter und auch die Gäste von auswärts gewohnt sind. Die Vorgaben der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen zur Kontaktbeschränkung haben keine Generalversammlung am Dreikönigstag mit Ehrungen zugelassen und auch keine Zusammenkunft von weit über 100 Personen im Ortsbereich am Festsonntag, am 23. Januar. In der Corona-Pandemie dürfen die Gläubigen am vierten Januarwochenende dann nur die drei Gottesdienste besuchen. Das Gelöbnis ihrer Vorfahren, alljährlich dem Hl. Sebastiani militärisch zu gedenken, hoffen die Verantwortlichen des Sebastiani-Vereins, zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachholen zu können. Hintergrund: Der Hl. Sebastian stand den Lengfurtern gegen Pest und Cholera bei. In dem Jahr wäre es bereits das 390. Sebastianifest.