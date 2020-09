Corona-Ticker Unterfranken: Kindergärten in den Haßbergen zu

15.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Würzburg unter Warnwert

In Würzburg ist die 7-Tage-Inzidenz unter den Warnwert von 30 gesunken. Wie das Gesundheitsamt Würzburg mitteilt, liegt der Wert in der Stadt Würzburg aktuell bei 25,02 und im Landkreis bei 13,59. Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit dem 25. September 29 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet. Derzeit sind insgesamt 120 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv. 672 Personen sind in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg steigt auf 1.434, davon entfallen 789 auf die Stadt und 645 auf den Landkreis Würzburg.